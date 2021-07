Les athlètes du Pendjab peuvent gagner au moins quatre médailles aux Jeux olympiques de Tokyo (ministre)

Affirmant que la préparation du Pendjab pour les Jeux olympiques de Tokyo est à la hauteur des normes mondiales, le ministre des Sports Rana Gurmit Singh Sodhi a espéré dimanche que les athlètes appartenant à l’État remporteraient au moins trois à quatre médailles.

Le Pendjab envoie le deuxième plus grand contingent du pays.

Adressant ses vœux aux joueurs, Sodhi a déclaré : « L’Inde envoie 117 membres, le plus grand contingent jamais enregistré aux Jeux olympiques, dont 14% des joueurs appartiennent au Pendjab. Comme nous envoyons le deuxième plus grand contingent après l’Haryana, les joueurs du Pendjab pourront remporter au moins trois à quatre médailles olympiques. »

Le ministre les a assurés du soutien et des installations complets du gouvernement. « Nous nous occuperons de leurs problèmes financiers et logistiques. »

Le contingent étatique comprend Harmanpreet Singh, Rupinderpal Singh, Hardik Singh, Manpreet Singh (capitaine), Shamsher Singh, Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh et Gurjit Kaur (hockey), Anjum Maudgill et Angad Veer Singh (tir), (boxe), Kamalpreet Kaur, Tajinderpal Singh Toor et Gurpreet Singh, (athlétisme).

Sodhi a déclaré que le Pendjab avait obtenu le poste de capitaine aux Jeux olympiques après 21 ans et que Manpreet Singh dirigerait l’équipe de hockey indienne en tant que capitaine aux Jeux olympiques de Tokyo. Il sera également le porte-drapeau du contingent indien.

Le ministre a déclaré que l’État et les Pendjabis souhaitaient que le Pendjab figure parmi les meilleurs États dans le décompte indien des médailles des Jeux olympiques.

Le plan visant à faire du Pendjab une puissance sportive est déjà à divers stades de mise en œuvre, « Attrapez-les-jeunes » étant la devise directrice.

De nombreux jeunes ont été identifiés et le Département des Sports a commencé à rechercher des talents à la base. Les meilleurs entraîneurs sont mobilisés pour perfectionner leur talent et les préparer pour la cour des grands.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici