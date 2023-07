Les athlètes du nord de l’Okanagan soulèvent la Colombie-Britannique aux Jeux autochtones

Un joueur de Vernon a aidé l’équipe de la Colombie-Britannique à remporter ses deux premiers matchs de softball masculin U19 alors que la compétition aux 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord a débuté le lundi 17 juillet en Nouvelle-Écosse.

Kacey Miller a joué au troisième but lors du premier match de la Colombie-Britannique, une victoire de 7-0 contre l’Alberta, et a marqué 1 en 3 au marbre avec un point marqué. Miller a ajouté un doublé et un point marqué en tant que joueur désigné dans le match 11-3 de la Colombie-Britannique contre Eastern Door et le Nord (Première Nation du Québec/Inuit).

L’équipe de la Colombie-Britannique a également une fiche de 2-0 chez les femmes U19 après avoir débuté avec une victoire de 9-2 sur l’Alberta, puis a battu la Saskatchewan 8-5. Danielle Lachmuth d’Armstrong n’a pas joué dans le premier match pour la Colombie-Britannique, mais la feuille de pointage du deuxième match n’a pas encore été publiée.

Nolan Wilson et Evan Kashuba de Vernon cherchent à entrer dans la colonne des victoires du softball masculin U6. La Colombie-Britannique s’est inclinée 8-7 face au Manitoba lors de son match d’ouverture. Wilson a joué au premier but et a été 1 en 4 avec un point marqué. Kashuba a joué l’arrêt-court, a marqué un point et était 0-en-4 au plat. La Saskatchewan a ensuite dominé la Colombie-Britannique 15-1 (feuille de pointage non publiée).

À la crosse en enclos, Eva Williams de Vernon et l’équipe de la Colombie-Britannique ont remporté leurs deux premiers matchs, 14-4 contre l’Ontario et 15-4 contre l’Alberta. Taylor Robins-Swanson et Koenn Mahar-Robins, tous deux de Vernon, jouent pour la Colombie-Britannique dans l’épreuve masculine U16. La Colombie-Britannique a battu la Saskatchewan 9-7.

Jonathan Fraser-Monroe et Team BC ont battu Eastern Door et North 25-15, 25-18 lors de son premier match de volleyball masculin U19.

Aleya Hansen de Coldstream et l’équipe de la Colombie-Britannique ont partagé leurs premiers matchs en volleyball féminin U16, s’inclinant 2-1 contre le Manitoba (25-21, 16-25, 13-15) mais se ralliant pour vaincre l’Alberta 2-1 (19-25, 25- 14, 15-13).

Cheveyo Parker de Vernon et l’équipe de la Colombie-Britannique ont perdu leur match d’ouverture en basketball masculin des moins de 19 ans, 81-71, contre le Minnesota.

Kosis Linke, de Vernon, devait commencer la compétition en athlétisme masculin 14U (athlétisme) mardi, tandis que Niya Kashuba, de Vernon, fera ses débuts aux Jeux en natation mercredi.

Les Jeux se déroulent jusqu’au dimanche 23 juillet.

