Les athlètes du centre de haute performance d’athlétisme de l’Odisha Reliance Foundation brillent aux 3e Jeux universitaires de Khelo India

Le contingent de sept personnes de la Fondation Reliance a brillé de mille feux lors des 3e Jeux universitaires Khelo India 2023 dans l’Uttar Pradesh en remportant un total de sept médailles.

Martin Owens, entraîneur-chef, Odisha Reliance Foundation Athletics High Performance Center, a déclaré: «Les athlètes ont très bien performé lors des 3e Jeux universitaires de Khelo India 2023. Ils se sont poussés dur pendant les séances d’entraînement, ce qui leur a permis de réussir. Nous avions sept athlètes qui participaient à la compétition et tous sont revenus avec un fantastique podium.

Pragyan Prasanti Sahu a fait un retour exceptionnel avec une médaille d’or au 100 m haies avec un temps de 13,63 secondes après sa performance impressionnante lors de la Coupe de la Fédération senior récemment conclue à Ranchi. Abhishek Dalabehera a terminé troisième du 100 m et a également dépassé le temps de qualification pour les championnats d’athlétisme inter-États à Bhubaneshwar, qui se tiendront plus tard ce mois-ci.

L’athlète Pragyan Sahu a déclaré: «Après ma performance dans la Coupe de la Fédération senior, j’avais besoin de cette victoire car j’y ai raté de peu une médaille et j’ai terminé quatrième. Il était important pour moi de prendre un départ rapide et je suis satisfait d’avoir réussi à le faire. Cette médaille d’or me motivera à maintenir un haut niveau de performance et à m’entraîner pour la prochaine compétition. Notre entraîneur croit en moi et je veux m’assurer que je continue à performer de manière constante.

La troisième édition des Jeux universitaires de Khelo India a vu environ 4 000 athlètes, tous dans la catégorie des moins de 27 ans, issus de 205 meilleures universités de tout le pays, concourir dans 21 sports différents. Ci-dessous, les athlètes de la Fondation Reliance qui ont brillé lors des jeux.

– Pragyan Prasanti Sahu a remporté une médaille d’or au 100 m haies féminin en 13,63 secondes

– Sushmita Tigga a décroché l’or au 3000m steeple féminin avec un temps de 10:42.43

– Manisha Merel a décroché une médaille d’or au saut en longueur féminin avec un saut de 6 m

– Laluprasad Bhoi et Abhishek Dalabehera ont respectivement remporté l’argent (10,60) et le bronze (10,72) au 100 m masculin

– Swadhin Majhi a remporté une médaille d’argent au saut en hauteur masculin en franchissant 2,11 m

– Moumita Mondal a décroché une médaille d’argent au saut en longueur féminin avec 5,87 m

L’Odisha Reliance Foundation Athletics High-Performance Center, une collaboration entre le gouvernement d’Odisha et la Reliance Foundation, fournit un soutien complet aux meilleurs talents sportifs indiens, notamment des entraînements, des équipements, une médecine sportive et une réadaptation de classe mondiale. Avec plus de 50 athlètes formés dans diverses disciplines d’athlétisme, le centre a produit des résultats exceptionnels depuis sa création.