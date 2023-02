Les athlètes d’or connaissent un grand succès aux Jeux olympiques spéciaux annuels à Kamloops

Les Jeux olympiques spéciaux annuels de la Colombie-Britannique ont eu lieu à Kamloops le week-end dernier du jeudi 2 février au samedi 4 février, où 500 athlètes, des centaines de bénévoles et de membres du personnel et d’importants commanditaires ont tous organisé un événement historique.

Cette année a eu un sentiment très spécial car c’était la première fois que les jeux avaient lieu en quatre ans en raison de la pandémie de Covid-19 qui les mettait en pause.

Pour les habitants de Golden, il y a beaucoup à célébrer car les athlètes de la petite ville ont bien représenté en remportant plusieurs médailles d’or et d’argent dans le processus.

Il y avait cinq athlètes, dont Sebastian Gylander qui a remporté deux médailles d’or et une d’argent. Shelly Poland a remporté l’argent, Tyler Kamstra a remporté trois médailles d’or, et John et Sam Templeton ont également chacun remporté des médailles d’or, d’argent et de bronze.

Chaque province possède sa propre version des jeux et les participants ne participent pas seulement pour gagner au niveau provincial, mais tentent également de s’assurer une place dans l’équipe nationale et éventuellement d’aller aux jeux mondiaux.

Gylander, selon sa mère Dona, devait assister aux championnats du monde cette année en Russie. Ils ont été reportés en raison de l’invasion de l’Ukraine. Il travaille maintenant dur pour obtenir une place pour la prochaine compétition en Italie en 2025.

En ce qui concerne les jeux eux-mêmes, Dona, qui siège également au comité Golden Special Olympics, pense qu’ils engendrent une communauté soudée qui prêche l’amour et l’acceptation.

“Tous nos enfants ont un certain type de déficience intellectuelle et ils agissent de manière différente et unique. Le fait est que tout le monde l’accepte et cela devient leur lieu d’appartenance. Nous célébrons tous nos athlètes, c’est comme s’ils faisaient partie de notre famille et quand tout le monde rentre à la maison, nous les célébrons avec tout le monde dans la communauté », a déclaré Dona.

LIRE LA SUITE: Une entreprise de dressage de chiens du Lower Mainland devient approuvée par la SPCA de la Colombie-Britannique

@aadwan02

ali.adwan@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Vous avez un conseil d’actualité ? Envoyez-moi un courriel à ali.adwan@blackpress.ca

GoldenKamloopsJeux olympiques spéciaux