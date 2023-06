Les athlètes devraient éviter le repos total après une légère commotion cérébrale, disent les experts

Les athlètes qui ont subi une commotion cérébrale légère devraient éviter le repos total et reprendre des activités physiques et mentales légères pour faciliter leur récupération, selon une déclaration de consensus publiée par plus de 100 chercheurs et cliniciens internationaux.

La déclaration, qui a pris plus de cinq ans pour être achevée et s’appuie sur 10 revues systématiques de preuves liées aux commotions cérébrales, met à jour les directives précédentes pour éviter toute activité physique jusqu’à ce que les symptômes soient complètement résolus. Cela contredit les récentes directives britanniques d’éviter les sports de contact pendant 21 jours après avoir subi une commotion cérébrale et d’éviter toute forme d’entraînement pendant 14 jours.

Une commotion cérébrale est un type de lésion cérébrale traumatique causée par une bosse, un coup ou une secousse à la tête, entraînant des symptômes tels que désorientation, étourdissements, maux de tête, amnésie ou sensibilité à la lumière et au son, qui peuvent durer plusieurs semaines.

Pour aider à façonner la politique sur les commotions cérébrales dans le sport d’élite et de base, le groupe Concussion in Sport (CISG) organise une conférence tous les quatre ans et publie ensuite une déclaration de consensus visant à optimiser les soins des athlètes qui ont ou risquent d’avoir une lésion cérébrale. Sa dernière déclaration, publiée dans le Journal britannique de médecine sportiveest basé sur les résultats d’une réunion qui s’est tenue à Amsterdam en octobre 2022.

Une recommandation clé est que les individus peuvent reprendre une activité physique de faible intensité, comme la marche ou le vélo stationnaire, 24 à 48 heures après une commotion cérébrale, et augmenter systématiquement l’intensité de leur exercice après cela. Cependant, ils devraient arrêter s’ils ressentent une augmentation significative de l’intensité des symptômes de commotion cérébrale – définie comme une augmentation supérieure à deux points sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente l’absence de symptômes et 10 représente les pires symptômes imaginables.

Il a également conseillé de limiter le temps d’écran dans les 48 premières heures après une commotion cérébrale, car cela peut épuiser l’énergie cognitive et entraver la récupération au cours des premiers jours.

« Le message est de faire bouger les patients, mais de manière contrôlée, et cette légère exacerbation des symptômes est acceptable », a déclaré le professeur John Leddy, directeur de la clinique de gestion des commotions cérébrales de l’Université de Buffalo à New York et membre du panel de consensus. « Mais nous voulons que les gens arrêtent une activité physique ou cognitive qui est plus que légère. »

Les directives précédentes de la CISG recommandaient un repos complet jusqu’à la disparition des symptômes de commotion cérébrale. « Mais au cours des cinq à six dernières années, nous avons eu l’émergence de nouvelles preuves, qui sont maintenant assez solides, pour montrer que cela n’aide pas à la récupération – cela retarde probablement en fait la récupération », a déclaré Leddy. « Alors que cette forme d’activité physique plus contrôlée, et même l’exercice aérobique, accélère la récupération et réduit l’incidence des symptômes persistants. »

La déclaration comprenait également une série de nouveaux outils que les cliniciens et les organisations sportives pourraient utiliser pour les aider à mieux identifier et gérer les commotions cérébrales liées au sport à court et à long terme, et appelait à la création d’un groupe de travail pour orienter les recherches futures sur la les effets potentiels à long terme d’une commotion cérébrale sur la santé.