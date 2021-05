Les athlètes des Jeux olympiques de Tokyo ont demandé à «  montrer l’exemple  » en prenant des vaccins Covid-19 après que le CIO ait accepté l’offre des «  fiers  » patrons de Pfizer

Alors que de nombreux pays de premier plan ont déjà lancé des programmes de vaccination de leurs équipes avant de monter à bord des avions, d’autres, dont la Grande-Bretagne, ont semblé quelque peu réticents jusqu’à présent.

Les vaccins seront désormais mis à la disposition des comités olympiques et paralympiques de chaque pays dans une candidature qui, selon les patrons qui ont conclu un accord avec Pfizer, est conçue pour protéger autant de participants que possible avant les Jeux.

« Ce don du vaccin est un autre outil dans notre boîte à outils de mesures pour aider à rendre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 sûrs et sécurisés pour tous les participants, et pour montrer notre solidarité avec nos gracieux hôtes japonais, » a déclaré le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

#dernier 🏅 Tous les athlètes olympiques et paralympiques seront vaccinés avant Tokyo 2021 après que Pfizer / BioNTech ait conclu un accord pour donner des doses. – Richard Chambers (@newschambers) 6 mai 2021

« Nous invitons les athlètes et les délégations participantes des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques à montrer l’exemple et à accepter le vaccin là où et quand c’est possible. »

La présidente de la Fédération olympique d’Irlande, Sarah Keane, a exprimé sa positivité quant à la possibilité pour les stars et les assistants de son pays de se rendre à Tokyo vaccinés à la suite de l’accord.

« Au cours des derniers mois, nous avons été très conscients des problèmes plus larges qui nous entourent dans la société et nous travaillions intensément pour plaider en faveur de la vaccination de l’équipe au moment opportun, lorsque les plus vulnérables de la société étaient passés en premier », elle a dit.

Le retour du @Jeux olympiques et @Paralympiques représente un moment monumental d’unité mondiale et de paix après une année éprouvante. @Pfizer est fier de jouer un rôle dans la fourniture de vaccins aux athlètes et aux délégations nationales olympiques: https://t.co/fhymhTzFAp# Tokyo2020 – AlbertBourla (@AlbertBourla) 6 mai 2021

« Cette percée est un soulagement majeur pour nous tous, étant donné les défis importants auxquels nous étions confrontés et le manque de temps qui reste pour trouver une solution. »

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué que le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques « représente un moment monumental d’unité mondiale et de paix après une année exténuante d’isolement et de dévastation ».

« Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la fourniture de vaccins aux athlètes et aux délégations olympiques nationales », conclut-il.

Pour apaiser les inquiétudes suscitées par le vieillissement de la population au Japon, où les sondages publics ont toujours montré qu’une majorité de la population est contre l’organisation des jeux, les organisateurs ont insisté sur le fait que les dons aux athlètes olympiques n’affecteront pas les approvisionnements mondiaux.

En avril, les autorités de Tokyo ont dû se précipiter pour nier l’exactitude d’un rapport de l’agence de presse Kyodo qui affirmait que les athlètes olympiques sauteraient la file d’attente pour le vaccin contre le coronavirus, conduisant à une tempête sur les réseaux sociaux.

De plus, des appels ont également été lancés pour annuler complètement les jeux tant au pays qu’à l’étranger.

En testant les athlètes quotidiennement et en interdisant les spectateurs étrangers, le comité espère rassurer le public que la pandémie ne réapparaîtra pas et que la compétition pourra se dérouler sans incident.

Les amateurs japonais pourraient toujours être autorisés à y assister, le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, affirmant que si les organisateurs veulent qu’il y ait autant de fans que possible aux jeux, toutes les mesures possibles seront prises pour assurer la sécurité.

« Il y a une variété de préoccupations mais, en tant que comité d’organisation de Tokyo 2020, nous ne pensons pas à annuler les jeux.», A-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier.