Les athlètes DeKalb et Sycamore officialisent leurs engagements universitaires – Shaw Local

Karissa Clawson ne voulait pas simplement signer avec une université. Elle voulait pouvoir concourir tout de suite.

La sauteuse en hauteur exceptionnelle de Sycamore a coché les deux cases lorsqu’elle a signé sa lettre d’intention pour concourir l’année prochaine à l’Université de Jacksonville.

“C’était une chose énorme”, a déclaré Clawson. “Le fait qu’ils aient eu une ouverture pour ma première année était vraiment bien.”

Clawson était l’un des nombreux athlètes locaux à signer mercredi, le premier jour de la période de signature de la NCAA pour la plupart des sports. Elle était l’une des deux à signer avec les écoles de la division I de la NCAA avec Riley Newport de DeKalb, qui a signé avec Duke pour le cross-country et l’athlétisme.

Bien qu’ils n’aient pas signé officiellement mercredi, le basketteur Sycamore Evyn Carrier devait signer la semaine prochaine avec Western Michigan, et le joueur de baseball Sycamore Tommy Townsend devait signer avec Butler jeudi.

Anthony Fabricino avec Ripon pour le football et Kailey Porter avec Upper Iowa pour le volley-ball ont également signé mercredi pour DeKalb.

Clawson était finaliste d’État au saut en hauteur l’année dernière, franchissant 5 pieds 3 pouces. Clawson a déclaré qu’elle s’attend à participer au saut en hauteur et peut-être à la course de 400 mètres. Elle a également déclaré qu’elle pourrait concourir pour une place en première année.

Combinez cela avec une atmosphère à JU – membre de la conférence ASUN – qui, selon elle, s’est sentie instantanément comme à la maison, et elle a fait son choix.

“J’aime vraiment l’équipe et la connexion globale que j’ai eue avec la dynamique des entraîneurs et des autres athlètes de l’équipe”, a déclaré Clawson. “Quand je suis allé là-bas, j’ai immédiatement cliqué avec beaucoup de filles. J’avais l’impression d’être chez moi sur le campus, ce qui est très important.

Newport s’est démarqué dans deux sports, non seulement en parcourant les longs parcours de cross-country, mais en se démarquant dans le 800 ainsi que dans les relais de distance pendant la saison sur piste. Le triple coureur de cross-country de l’année du Daily Chronicle Boys a terminé troisième de l’État l’année dernière et septième cette année.

Il a également contribué à marquer l’histoire l’année dernière dans le cadre d’une équipe de cross-country masculin des Barbs qui s’est qualifiée pour l’État pour la première fois depuis 1977.

Il aura la chance de concourir dans ses deux disciplines en Caroline du Nord pour les Blue Devils.

“Je pensais vraiment qu’ils avaient un mélange de ressources académiques et de ressources sportives”, a déclaré Newport, qui a ajouté que l’Illinois et Penn étaient également dans ses trois derniers. « Je cherchais vraiment une école qui soit aussi forte sur le plan sportif que sur le plan académique. Je pensais que Duke était vraiment un endroit idéal pour ça.

Townsend s’est démarqué dans les deux sens pour les Spartans l’an dernier. Il a frappé .434 avec neuf circuits et 40 points produits tout en servant également de plus proche de l’équipe sur le monticule. Il a réussi sept arrêts et une MPM de 0,61, en retirant 34 sur des prises en 23 manches.

Lui et les Spartans ont atteint la classe 3A Geneseo Supersectional mais sont tombés à Washington.

Carrier a récolté en moyenne 13,3 points, 6,9 rebonds et 1,9 blocs par match. Elle a aidé les Spartiates dans une supersection pour la première fois. Après avoir terminé sa carrière au lycée, Carrier participera à la Mid-American Conference contre NIU, et dans deux ans contre sa coéquipière actuelle Lexi Carlsen, qui s’est engagée plus tôt ce mois-ci en tant que junior à NIU pour jouer pour sa mère, Lisa Carlsen.

L’entraîneur du NIU a également annoncé sa classe mercredi avec les signatures de Maddy Fay de Fremd et de Shannon Blacher de Montini.

Fay est un attaquant 6-1 et une sélection de tous les États avec mention honorable la saison dernière dans la classe 4A. Blacher est un garde 5-10 et était la deuxième équipe de tous les États en 3A l’année dernière après une moyenne de 13,3 points et 5,2 rebonds par match.

“Ces deux jeunes filles viennent d’excellents programmes d’études secondaires qui sont bien entraînées et ont une tradition de victoire”, a déclaré Lisa Carlsen. « Ils sont tous les deux de très bons élèves et viennent de familles formidables. Ils adorent travailler au jeu et seront parfaits pour notre équipe.

“Je ne pourrais pas être plus excité de voir Maddy et Shannon dans un uniforme NIU.”