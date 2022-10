Les athlètes de parkour éteignent un à un les lumières de Paris

Hadj Benhalima a évalué le bâtiment devant lui, puis a couru vers le mur, l’a poussé d’un pied, s’est tordu dans les airs et a tendu la main pour actionner un interrupteur à quelques mètres du sol.

Un claquement et une brève seconde plus tard, l’enseigne extérieure éblouissante du bureau de change s’est éteinte, l’une des nombreuses illuminations devant lesquelles le jeune homme nerveux de 21 ans et ses collègues athlètes de parkour se sont éteints une nuit la semaine dernière dans une tentative de combattre gaspillage d’énergie.

“Il y a beaucoup de vitrines éclairées la nuit et sans raison valable. Donc, étant donné que je peux les éteindre, j’essaie de le faire autant que possible”, a déclaré Benhalima entre deux sauts.

Les jeunes athlètes dont le sport de parkour consiste à courir, à se balancer et à sauter dans des espaces urbains qualifient leurs escapades nocturnes d’opérations “Lights Off”.

Ils utilisent des coupe-circuits régulièrement placés à l’extérieur des bâtiments en France pour permettre aux services d’urgence de couper le courant en cas d’incendie.

Ils disent que leurs actions contribuent à faire respecter les ordonnances de la mairie de Paris selon lesquelles les magasins éteignent toutes les enseignes et vitrines au milieu de la nuit. Les patrouilles de police offrent peu de résistance.

Capter l’imaginaire du public

De passage dans les quartiers chics proches de l’Opéra Garnier et des Champs-Élysées, Benhalima et ses amis raflent barbiers, cafés et commerces de proximité. Les boutiques appartenant à Rolex, Tiffany & Co et Swatch ne font l’objet d’aucune déférence.

Kevin Ha, de l’équipe de parkour On the Spot, répond aux questions d’une nuit où ils éteignent les lumières de dizaines de vitrines pour sensibiliser aux économies d’énergie et à la réduction de la pollution lumineuse à Paris. (Benoit Tessier/Reuters)

“On s’est fixé des petits défis, comme les premiers wall run à 360 degrés et les high wall runs. L’important, c’est la performance et le respect de notre ADN sportif”, explique Kevin Ha, ingénieur de 30 ans et passionné de parkour.

Le collectif parisien On the Spot n’est que l’un des nombreux groupes de parkour qui agissent contre la pollution lumineuse et le gaspillage d’énergie dans les villes de France depuis deux ans.

Leurs actions ont captivé l’imagination du public à un moment où le gouvernement exhorte les ménages et les entreprises à réduire leur consommation d’électricité avant une crise énergétique hivernale à travers l’Europe.

“C’est beau à voir”, a déclaré le créateur numérique Umud Tekinalt. “Les gens nous félicitent. Certains essaient même de nous imiter.”