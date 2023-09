Les athlètes de Lake Country rapportent à la maison du matériel du concours international de jiu-jitsu

Le Jiu-Jitsu brésilien de Lake Country a remporté plusieurs médailles lors de la récente Jiu-Jitsu Con de la Fédération internationale brésilienne de Jiu-Jitsu.

Organisé à Las Vegas, dans le Nevada, pendant le week-end de la fête du Travail, trois athlètes locaux sont montés sur le podium parmi des milliers d’athlètes du monde entier.

Aux Championnats du monde des maîtres pour les athlètes de plus de 30 ans, Jeff Cuthbert a remporté la médaille d’or dans la catégorie des poids super-lourds masculins ceinture bleue. Cuthbert a également remporté la médaille d’argent dans la division Ceinture bleue absolue masculine.

Également au Master, Piera Chiola a remporté l’argent dans la catégorie ceinture bleue féminine des poids légers, perdant son dernier match 0-2.

Un jeune de Lake Country a ramené du matériel à la maison. Owen Cuthbert-Mayrhofer a remporté la médaille d’argent dans la catégorie poids léger-plume pour garçons ceinture jaune Teen 2.

