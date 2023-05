Les athlètes de la région de NewsTribune remportent des médailles lors de la rencontre d’État de classe 3A de l’IESA – Shaw Local

Adan Pantoja, élève de septième année de La Salle Lincoln, a remporté trois médailles samedi lors de la rencontre d’athlétisme de classe 3A de l’IESA au EastSide Center à East Peoria.

Pantoja s’est classé cinquième au 400 mètres en 56,67 secondes. Il a couru avec Brayden Biewer, Caden Currie et Samuel Carter pour se classer quatrième du relais 4×400 et a couru avec Biewer, Carter et Adrian Rico pour terminer huitième du 4×100 en 52,02 secondes.

Landen Hoffman de Princeton Logan s’est classé quatrième au lancer du poids avec un lancer de 38 pieds et 11 pouces.

Lors de la rencontre 3A des filles de septième année, Mya Shipp de Bureau Valley s’est classée deuxième du 400 m en 1: 03,25 et a terminé sixième du saut en longueur à 14-11,25.

Jocelyn Strouss, de Princeton Logan, s’est classée sixième du 800 m en 2:31,51.

Mariyah Elam, élève de huitième année de Mendota Northbrook, s’est classée quatrième du saut en hauteur de classe 3A en éliminant 4-11.