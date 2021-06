Les athlètes de la NCAA exploreront la valeur marchande à la suite d’une décision de la Cour suprême

Jalen Suggs n°1 des Bulldogs de Gonzaga déplace le ballon contre Tyger Campbell n°10 des Bruins de l’UCLA lors du match de demi-finale du Final Four du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA 2021 au Lucas Oil Stadium le 3 avril 2021 à Indianapolis, Indiana. Trevor Brown Jr | Photos de la NCAA | Getty Images

Avantages éducatifs. C’est le seul terme qui semble séparer l’amateurisme dans les ligues sportives de niveau collégial et professionnelles. Lundi, la Cour suprême s’est rangée du côté des étudiants-athlètes lorsqu’elle a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs selon lesquelles la loi antitrust empêchait la NCAA de restreindre les paiements aux athlètes pour des éléments liés au bénéfice de leur éducation, y compris la rémunération des stages. L’affaire a été initialement portée par Shawne Alston, un ancien porteur de ballon de Virginie-Occidentale, et d’autres étudiants-athlètes. Et essentiellement, la décision signifie que la NCAA ne peut plus réglementer les articles remboursables que les étudiants-athlètes obtiennent. Pendant ce temps, les écoles devront décider ce qui est remboursable au titre des prestations éducatives. Avocat Irwin Kishner a qualifié la décision d' »érosion supplémentaire du monopole de la NCAA sur les sports collégiaux et amateurs ». Et avec des États prêts à obliger les joueurs à être indemnisés pour leur propriété intellectuelle – y compris leur nom, leur image et leur ressemblance, ou NIL – « Ce sont deux victoires pour les athlètes », a déclaré Kishner.

Ouvrir la boîte de Pandore ?

Kishner, coprésident du groupe sportif du cabinet d’avocats Herrick et président exécutif du cabinet, a déclaré que la décision de lundi permet aux universités de mieux soutenir les étudiants-athlètes avec des ressources et « d’encourager les écoles à avoir des coûts éducatifs beaucoup plus remboursables ». Mais définir les avantages éducatifs est le nouveau défi. La Cour suprême a laissé cette partie à la NCAA et aux écoles pour comprendre. Mais encore une fois, les stages rémunérés seraient autorisés après la décision. Par exemple, si un joueur de football de haut niveau étudie les finances dans un programme supérieur de division 1 et propose un stage de 300 000 $ dans une entreprise de Wall Street dirigée par un ancien de l’école, est-ce vraiment lié à l’éducation ? Kishner a prédit de possibles « guerres d’enchères entre les institutions dont l’objectif principal est de fournir un enseignement supérieur à leurs étudiants. Et maintenant, ils vont se concentrer sur la création de ces programmes et dépenser beaucoup d’argent pour attirer les meilleurs joueurs et avoir les programmes les plus compétitifs ». Len Elmore, un ancien joueur de la National Basketball Association, a déclaré que « l’intégrité institutionnelle » sera essentielle. Elmore est professeur à Université Columbia et d’accord avec la décision. Il a ajouté que les étudiants-athlètes devraient être rémunérés d’une manière ou d’une autre. Mais si une compensation spécifique est utilisée pour recruter les meilleures recrues, les choses peuvent devenir dangereuses et injustes. « Je peux entendre la boîte de Pandore grincer », a déclaré Elmore. « Tant de choses peuvent être définies avec un avantage éducatif. »

Clemson Tigers Quarterback Trevor Lawrence (16) simule un transfert à Clemson Tigers Running Back Travis Etienne (9) au cours du premier quart du match entre les Clemson Tigers et l’Orange de Syracuse le 14 septembre 2019, au Carrier Dome à Syracuse, NY . Grégory Fisher | Icône Sportswire | Getty Images

Obtenir la juste valeur marchande