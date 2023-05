Les athlètes de la Fondation Reliance brillent aux 26e Championnats d’athlétisme senior de la Coupe de la Fédération nationale

Les athlètes de la Fondation Reliance étaient en pleine forme lors des 26e Championnats d’athlétisme seniors de la Coupe de la Fédération à Ranchi alors qu’ils remportaient une riche récolte de médailles de 14 médailles. Jyothi Yarraji (100 m haies femmes et 200 m femmes), Amlan Borgohain (200 m hommes), Jinson Johnson (1500 m hommes), Tejas Shirse (110 m haies hommes) et Rosy Meena Paulraj (saut à la perche femmes) ont remporté la médaille d’or.

Jyothi et Amlan ont dominé les épreuves féminines et masculines du 200 m pour remporter les médailles d’or lors de la dernière journée des championnats à Ranchi. James Hillier, directeur des sports de la Reliance Foundation, était satisfait de l’affichage général. « C’est de loin notre meilleur décompte de médailles à une édition des championnats. Nous sommes très satisfaits des résultats car la plupart des athlètes ont non seulement remporté des médailles, mais ont également scellé leur qualification pour les Championnats d’Asie. Ce qui a été vraiment agréable à voir, ce sont les progrès que nos jeunes athlètes ont réalisés. Susmita Tigga a terminé une honorable 4ème dans l’épreuve du 3000m steeple. Le jeune Jayaram a remporté le bronze au 100 m, tandis que l’argent au 200 m d’Animesh était également très impressionnant. Les personnes que nous attendions de livrer livrent.

L’histoire du retour

Le champion en titre des Jeux asiatiques du 1500 m, Jinson Johnson, a également poursuivi son retour en force en remportant l’or au 1500 m, avec un temps de 3: 44,43. Johnson, qui est un athlète boursier de la Reliance Foundation, a également fait la coupe pour les championnats d’Asie avec son chronométrage en finale.

« J’étais content d’avoir remporté la victoire, et ça fait du bien d’avoir quelques courses à mon actif après une longue période d’absence de la piste. J’ai reçu beaucoup de soutien de la Fondation Reliance au cours des quatre dernières années pendant ma blessure et ma rééducation ultérieure, et je me sens progressivement plus confiant quant à ma performance. J’ai maintenant hâte de concourir au niveau international pour me mettre en forme au fur et à mesure que la saison avance, les Championnats d’Asie et les Jeux asiatiques étant mes événements cibles », a déclaré Jinson après la finale.

La ruée vers l’or continue :

Jyothi a remporté sa deuxième médaille d’or dans cette édition après avoir terminé première du 100 m haies. Amlan, qui avait établi le record national du 200 m lors de l’édition précédente, a encore une fois remporté l’or, avec Animesh Kujur remportant l’argent pour assurer un doublé aux athlètes de la Reliance Foundation dans l’épreuve masculine du 200 m.

Le temps de Jyothi de 23,42 secondes dans la finale du 200 m était un nouveau record personnel pour elle dans l’épreuve. Cela l’a également vue se qualifier pour les Championnats d’Asie, qui avaient une norme de qualification de 23,50 s.

De même, Amlan a également remporté l’or pour la deuxième édition consécutive, réalisant un temps de 20,83 secondes en finale. Animesh a remporté l’argent avec un temps de 20,94 s. Il avait auparavant réalisé son record personnel de 20.93s dans les manches.

L’excellente année 2023 de Jyothi et Tejas Shirse s’est poursuivie alors qu’ils ont tous deux battu des records de compétition dans leurs épreuves respectives aux championnats.

Jyothi a battu son propre record de 13,43 s au 100 m haies féminin, qu’elle avait établi lors de l’édition précédente en 2022 en réalisant un temps fulgurant de 12,89 s en finale dans des conditions difficiles. Elle a été rejointe sur le podium par une autre athlète de la Reliance Foundation, Sapna Kumari, qui a remporté le bronze avec un temps de 13,58 secondes.

Le temps de Jyothi et de Sapna a également franchi la barre des qualifications pour les championnats d’Asie, scellant leur qualification pour les championnats continentaux.

Record de la décennie battu

Shirse a amélioré son record personnel pour la deuxième compétition consécutive cette année, réalisant un temps de 13,61 secondes dans les manches du 110 m haies. Il a battu le record de la compétition de 13,65 s établi par Siddhanth Thingalaya il y a plus de dix ans en 2012. Shirse a de nouveau impressionné en finale, décrochant l’or en 13,72 s.

Double podium

Lors de la dernière journée d’action jeudi, Rosy Meena Paulraj et Baranica Elangovan ont assuré un double podium aux athlètes de la Reliance Foundation lors de l’épreuve de saut à la perche. Rosy a franchi une hauteur de 4 m pour remporter l’or, tandis que Baranica a franchi 3,60 m pour remporter le bronze. Au saut en hauteur masculin, Swadin Kumar Majhi a décroché le bronze après avoir franchi une hauteur de 2,11 m.

Il y a également eu un double podium au 100 m masculin pour la Reliance Foundation alors que K Elakkiyadasan et Dondapati Jayaram ont respectivement remporté l’argent et le bronze. Elakkiyadasan a couru un temps de 10,37 secondes, tandis que Jayaram a réussi un temps de 10,40 secondes.

«Après avoir été champion U20, gagner une médaille de bronze dans la catégorie senior est une très grande réussite pour moi. J’espère en tirer des leçons et faire encore mieux aux Championnats d’Asie juniors », a déclaré Jayaram en réfléchissant à ses efforts pour gagner des médailles.

Finition avec style

La vétéran Purnima Hembram a également fait une belle démonstration pour remporter la médaille d’argent à l’heptathlon féminin avec un total de 5128 points. Hembram a maintenant remporté cinq médailles dans l’heptathlon de la Coupe de la Fédération tout au long de sa carrière.

Les championnats se sont terminés en beauté pour le contingent de 30 athlètes puisque Mohammed Afsal a remporté l’argent dans la dernière épreuve de la journée : le 800 m masculin. Afsal a réussi un temps de 1: 47,66 en finale, facilement son meilleur temps de la saison et également assez bon pour lui valoir une place aux Championnats d’Asie.