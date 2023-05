Les athlètes d’athlétisme de Forreston-Polo se qualifient pour les finales d’État – Shaw Local

Tommy Murray de Riverdale (à droite) mène Lucas Schaab de Newman et son coéquipier Landis Musser (à gauche) dans les 1 600 mètres de la section 1A Rockridge vendredi dernier. Murray et Musser se sont tous deux qualifiés pour la finale nationale du 1600 m lors des préliminaires de jeudi, et Schaab s’est qualifié avec ses coéquipiers des Comets dans le relais 4×800 m. (Earleen Hinton/Shaw Media)