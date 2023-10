Les athlètes chinois continuent d’engranger des médailles d’or alors qu’ils dominent les Jeux asiatiques chez eux à Hangzhou

HANGZHOU, Chine (AP) — La nageuse chinoise Wu Shutong a remporté l’or aux Jeux asiatiques vendredi dans la course de 10 kilomètres, terminant deuxième devant sa concurrente japonaise dans la course de plus de deux heures, qu’elle a nagé quelques jours seulement après son 18e anniversaire. .

«Je trouve cela un peu difficile à croire», dit-elle.

Wu a passé la majeure partie de la course derrière la Japonaise Airi Ebina et son coéquipier chinois Sun Jiake, mais a réussi à monter d’un cran vers la fin alors qu’Ebina commençait à faiblir légèrement.

« Elle n’avait pas la force et ne pouvait pas accélérer, alors j’ai accéléré pour rattraper mon retard », a déclaré Wu. « J’ai nagé aussi fort que possible, rien de trop tactique. »

Wu a terminé avec un temps de 2 heures, 3 minutes et 36,4 secondes, soit seulement 8,5 secondes d’avance sur Ebina et 21,5 secondes d’avance sur Sun. Teng Yu-Wen, de Taïwan, avait plus de quatre minutes de retard à la quatrième place.

Wu, qui a eu 18 ans mardi, a déclaré qu’elle se sentait chanceuse de pouvoir célébrer son anniversaire aux Jeux asiatiques.

« Participer aux Jeux asiatiques de Hangzhou est mon cadeau pour mon anniversaire », a-t-elle déclaré.

Ebina s’est dite « un peu déçue » mais toujours heureuse d’avoir remporté la médaille d’argent.

« Avant la course, j’avais prévu de prendre la tête pendant toute la course et de garder le meilleur de ma forme », a-t-elle déclaré. « C’est dommage de ne pas avoir pu tenir jusqu’au bout, mais je suis content du résultat. »

Les Jeux asiatiques rassemblent 12 500 participants venus de 45 nations et territoires, soit plus que les 10 500 venus des 200 délégations attendues aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

Les athlètes chinois ont généralement dominé la compétition et cette année ne fait pas exception avec plus de 340 médailles remportées au 13ème jour de l’événement de 15 jours, dont plus de la moitié en or.

La Corée du Sud et le Japon se battent pour la deuxième place du total des médailles, mais chacun possède moins de la moitié du total de la Chine.

BATEAU-DRAGON

Dans les populaires courses de bateaux-dragons, les femmes chinoises ont remporté l’or dans la finale du 1 000 mètres, mais les hommes ont dû se contenter de l’argent derrière une solide équipe indonésienne.

Ce sport met en scène une équipe de 12 pagayeurs dans des bateaux longs et étroits décorés de têtes de dragon chinois, qui rament au rythme d’un batteur à l’avant, avec un barreur à l’arrière pour guider le bateau.

Après avoir devancé l’Indonésie d’une fraction de seconde pour remporter la médaille d’or du 500 mètres jeudi, les hommes chinois ont perdu d’une fraction de seconde contre eux dans la course du 1 000 mètres de vendredi.

« L’Indonésie est assez forte », a déclaré son concurrent chinois Lv Luhui.

Les hommes du Myanmar ont remporté le bronze.

Dans la course féminine, l’équipe chinoise a gagné avec près de quatre secondes, l’Indonésie terminant deuxième et la Corée du Sud remportant le bronze.

Les Chinoises ont également remporté l’or lors des précédentes courses de 500 mètres et 200 mètres.

« L’esprit du bateau-dragon est une représentation de notre esprit national chinois et nous nous entraînons dur depuis longtemps », a déclaré l’entraîneur Chen Zhong.

En revanche, Lee Hyeonjoo, de Corée du Sud, a déclaré que son équipe axée sur le sprint n’avait préparé que 20 jours pour la course plus longue, ajoutant qu’elle était plus que satisfaite de sa troisième place.

« Je suis si heureuse maintenant », a-t-elle déclaré. « La Chine est une équipe forte, elle est très bonne. Nous n’avions tout simplement pas autant de pouvoir qu’eux.

CRIQUET

Le skipper afghan Gulbadin Naib a conduit son équipe à une victoire surprise de quatre guichets contre le Pakistan et à la finale de cricket contre l’Inde.

L’attente avant le tournoi d’une confrontation pour la médaille d’or entre les rivaux du cricket, l’Inde et le Pakistan, était en bonne voie lorsque les Indiens ont facilement battu le Bangladesh par neuf guichets lors du premier des matches de demi-finale. Mais l’Afghanistan a mis fin à toute chance d’y parvenir en poursuivant le maigre total de 115 du Pakistan avec plus de deux overs à perdre.

Gulbadin, un vétéran polyvalent qui était capitaine de l’équipe afghane à la Coupe du monde 2019, a frappé deux six et un quatre à la 18e pour terminer invaincu avec 26 sur 19 livraisons alors que son équipe atteignait 116-6.

KAYAK

Yekaterina Tarantseva, 16 ans, de loin la plus jeune concurrente de l’épreuve, a remporté le bronze en kayak féminin pour le Kazakhstan.

Elle a déclaré que concourir aux Jeux asiatiques avait été une « expérience incroyable et inoubliable » et que cela lui avait redonné confiance.

« Je ne croyais pas que cela puisse arriver, mais je me suis battue jusqu’au bout », a-t-elle déclaré. « Tous mes adversaires sont plus âgés et j’avais un peu peur, mais je me suis battu jusqu’au bout. »

Chang Chu-Han, 31 ans, de Taiwan, a remporté la médaille d’or et la Chinoise Li Lu, 31 ans, a remporté l’argent.

En canoë masculin, Xie Yuancong, de Chine, a remporté l’or, Anvar Klevleev, d’Ouzbékistan, l’argent et Alexandr Kulikov, du Kazakhstan, le bronze.