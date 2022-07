Les athlètes américains sur piste se sont présentés. Les fans américains ont-ils ?

Mais les États-Unis ont un «marché encombré et compliqué» pour le sport, a déclaré Coe.

“Je ne vais probablement pas être M. Popular pour avoir dit cela, mais je ne pense pas que ces dernières années, le sport ait été commercialisé aussi bien qu’il aurait pu l’être aux États-Unis”, a déclaré Coe. «Je pense qu’il y avait une complaisance pendant de nombreuses années qu’il suffisait de revenir des Jeux olympiques ou des championnats du monde au sommet du podium. Je pense qu’il y a maintenant une reconnaissance beaucoup plus grande qui, en soi, est importante, mais ce n’est pas suffisant.

Les organisateurs aux États-Unis expérimentent une variété d’événements plus conviviaux pour les fans. Ils veulent que les meilleurs athlètes américains restent aux États-Unis plus longtemps – la plupart des professionnels passent leurs étés en Europe à concourir sur le circuit de la Diamond League – et que les fans soient au plus près de l’action lors de compétitions plus compactes.

Avant les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, World Athletics et USA Track & Field se sont associés pour former une initiative appelée “Project USA” afin de stimuler les investissements dans le sport. World Athletics finance une série documentaire dans le style de “Drive to Survive” de Netflix, qui a renforcé l’attrait général de la course automobile de Formule 1. Un championnat du monde de course sur route est en préparation, a déclaré Coe, plusieurs «villes américaines de premier plan» ayant manifesté leur intérêt pour l’organisation d’événements.