Les athlètes américains désireux que DK Metcalf et NFL expérimentent la vitesse réelle

Pendant des années, le sprinter de 36 ans a entendu des experts de la télévision décrire la vitesse de certains joueurs de la NFL comme « de classe mondiale », ou gawk à 40 mètres de temps de course pendant la moissonneuse-batteuse de reconnaissance de la ligue. Il a vu les joueurs de la NFL décider de «parler de tout ce trash sur Twitter» sur la vitesse d’un sprinter professionnel.

« Les joueurs de football n’ont aucune idée », a déclaré Rodgers lors d’une conférence de presse jeudi.

C’est pourquoi lui – et beaucoup d’autres membres de la communauté de l’athlétisme – sont si excités pour les Jeux d’or d’athlétisme américains dimanche, lorsque le receveur large des Seattle Seahawks, DK Metcalf, affrontera des professionnels chevronnés au 100 mètres.

Ils y voient une chance de montrer à la NFL à quoi ressemble une vitesse de classe mondiale réelle.

« Je veux dire, je n’écarte en aucun cas DK », a déclaré Rai Benjamin, un 400 mètres haies qui sera parmi les favoris pour la médaille aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. «Je pense que c’est un athlète phénoménal et il faut beaucoup de courage et de courage pour se battre contre les gars qui sont sur le terrain.

« (Mais) je pense que ce sera un spectacle vraiment révélateur ce week-end, quant à ce que c’est vraiment de comparer la vitesse sur piste à la NFL. »

Metcalf, 23 ans, faisait partie de l’équipe d’athlétisme à l’école secondaire d’Oxford (Miss.) Et a couru le tableau de bord de 40 verges en 4,33 secondes impressionnantes à la moissonneuse-batteuse NFL. C’est considéré comme une vitesse d’élite pour un joueur de football professionnel, et en particulier pour celui qui a la carrure de Metcalf; Le récepteur large Seahawks est répertorié à 6 pieds 4 et 235 livres.

La vitesse des sprinteurs de classe mondiale, cependant, est au niveau suivant.

Rodgers, qui participera également au 100 mètres dimanche, a expliqué que Metcalf aura du mal en partie à cause de son manque d’entraînement. Les récepteurs à l’échelle de la NFL travaillent sur l’explosivité et les changements rapides de direction, pour créer une séparation des arrières défensifs. Ils ne fonctionnent généralement pas sur la mécanique et la technique du sprint, ou sur la façon de répartir la vitesse uniformément sur une distance spécifique.

« Je pense que son plus gros problème sera le départ », a ajouté Rodgers. « Parce que dans le tableau de bord de 40 mètres, vous pouvez commencer quand vous voulez commencer. Il va s’occuper du départ, des starting-blocks, des trucs comme ça. »

Rodgers a également noté que 40 verges ne représentent qu’un tiers de la distance parcourue par Metcalf dimanche.

Interrogé sur sa prédiction, Rodgers a déclaré qu’il avait réglé le «sur-sous» pour le temps de Metcalf à 10,3 secondes. À titre de comparaison: le record personnel de Rodgers est de 9,85. Et le record du monde, établi par Usain Bolt en 2009, est de 9,58.

Metcalf aurait besoin d’éclipser 10,05 secondes pour gagner une invitation automatique aux essais olympiques du mois prochain, ce qui est hautement improbable.

Renaldo Nehemiah, un agent de piste et ancien joueur de haies qui a également joué brièvement dans la NFL, a décrit la course de Metcalf ce week-end à l’Associated Press comme « un geste noble mais un exercice de futilité. »

« Il n’y a pas un sprinter au monde qui laissera ce type penser qu’il peut courir avec eux. Ils le détruiront », a déclaré Néhémie.

«J’applaudis (Metcalf) pour avoir voulu savoir – et découvrir qu’il le fera.»

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.