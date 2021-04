Ils font partie des meilleurs athlètes du monde dans leurs sports respectifs – élite dans leur entraînement, méticuleux dans la préparation, le meilleur que les États-Unis ont à offrir.

Mais lorsque les installations de formation ont fermé leurs portes à cause du COVID-19, elles ont dû faire preuve de créativité.

Il y avait des boxeurs fracassant des pierres avec un marteau sur le flanc d’une montagne. Un plongeur olympique fait des sauts sur le trampoline de ses enfants dans la cour. Les lutteurs et les judokas s’affrontent avec leurs fiancés ou frères et sœurs.

«C’était dans le style Rocky Balboa, en essayant de trouver différentes façons», se souvient l’athlète de rugby en fauteuil roulant Joe Delagrave. « Je soulevais mes enfants, je pressais parfois ma femme sur le banc. »

Avec le début des Jeux de Tokyo à seulement 100 jours, les athlètes américains ont largement pu reprendre leur routine d’entraînement normale. Les gymnases et les piscines sont à nouveau ouverts, tout comme le centre d’entraînement olympique et paralympique des États-Unis à Colorado Springs, au Colorado. Beaucoup sont même retournés à la compétition nationale ou internationale.

Mais presque tous ont une histoire folle de « formation pendant COVID-19 » de cette période de l’année dernière. Et plusieurs athlètes américains estiment que leurs régimes d’entraînement uniques les ont en fait aidés à se préparer pour les prochains Jeux, d’une manière ou d’une autre.

« Nous allons être prêts pour à peu près tout », a déclaré le plongeur David Boudia lors d’une conférence de presse la semaine dernière. « Parce que nous nous sommes entraînés, juste au cours de la dernière année, par des moyens étranges. »

Boudia, trois fois olympienne et quatre fois médaillée, fait partie des dizaines d’athlètes qui ont dû trouver un moyen de s’entraîner sans avoir accès à une piscine. Il a dit qu’il avait emprunté des nattes rembourrées et les avait installées dans son jardin, puis avait usurpé le trampoline de ses enfants pour reproduire le rebond d’un tremplin.

Les olympiens américains et les espoirs olympiques décrivent leur entraînement créatif en cas de pandémie Lorsque les gymnases ont fermé pendant la pandémie, les olympiens ont dû modifier leur entraînement et trouver de nouvelles façons de rester en forme olympique. Sandy Hooper, USA AUJOURD’HUI

« Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que je m’entraînerais dans mon jardin. Sur l’herbe », a-t-il déclaré.

De nombreux nageurs, quant à eux, se sont tournés vers l’eau libre. La double médaillée d’or olympique Lilly King a enfilé une combinaison et a nagé avec des tortues à Howard Lake, dans le sud de l’Indiana. Le paralympien Evan Austin s’est retiré dans la maison du lac de son ami, où il nageait dans le lac pendant que son ami se joignait à un pédalo pour «s’assurer que je n’allais pas être écrasé».

Anita Alvarez, membre de l’équipe américaine de nage synchronisée, a déclaré que le plan initial de son équipe était de louer une maison sur Airbnb avec une piscine dans la cour. Ils ont fini par décider de s’entraîner sur terre, sur Zoom, à la place.

« Et puis j’avais en fait commandé une piscine pour bébé à Amazon », a déclaré Alvarez. « (Bien que) c’était un peu juste pour le plaisir. »

Ginny Fuchs (à droite) et d’autres boxeurs américains se sont entraînés dans un Macy’s abandonné que USA Boxing a transformé en salle de sport. Gracieuseté de JP Hovey

Les débuts de la distanciation sociale se sont avérés particulièrement problématiques pour les athlètes de sports de combat, qui comptent sur des séances d’entraînement au corps à corps pour perfectionner leur métier. Beaucoup n’avaient d’autre choix que d’enrôler les membres de leur famille comme partenaires d’entraînement.

Le lutteur Kyle Dake a déclaré qu’il avait passé plusieurs mois à lutter dans son garage, son frère Corey étant son principal partenaire d’entraînement. Adeline Grey a lutté contre une de ses sœurs dans son salon ou sur une parcelle d’herbe à l’extérieur. La judoka Angelica Delgado a dit qu’elle «jetait mon fiancé» dans leur appartement d’une chambre. (Son fiancé, Alex Turner, participe également au judo mais pèse environ 50 livres de plus que Delgado.)

L’athlète de para-judo Ben Goodrich avait une situation d’entraînement sans doute plus délicate. Lorsque la pandémie a frappé, il est rentré chez lui au Minnesota, où la personne qu’il envoyait à l’entraînement n’était pas un autre significatif, mais son père.

« C’est une ligne dure », a plaisanté Goodrich, « en essayant d’être agressif et gentil avec vos parents en même temps. »

Les histoires continuent encore et encore comme ça, couvrant des lieux et des sports. L’haltérophile Mattie Rogers coupe des dalles de tapis pour aider à niveler la zone de levage de fortune dans son garage. L’athlète de para-tennis Dana Mathewson et ses colocataires poussent tous les meubles de leur salon contre le mur, enfilent un filet et construisent un court de tennis miniature. Allyson Felix, six fois médaillée d’or olympique et l’une des athlètes les plus décorées de son époque, courait des sprints sur la plage ou dans son quartier.

«Certains de mes voisins sortent en se demandant ce qui se passe», dit-elle avec un sourire. « … C’était probablement la chose la plus bizarre. »

Les joueurs de para-tennis Mackenzie Soldan (à gauche) et Dana Mathewson (à droite) ont joué au tennis dans le salon. Gracieuseté de Dana Mathewson

Ginny Fuchs, espoir olympique en boxe, a déclaré qu’au début de la pandémie, elle et sa collègue boxeuse Mikaela Mayer rencontreraient un entraîneur sur le flanc d’une montagne. L’un d’eux s’entraînait avec lui, tandis que l’autre brisait des pierres avec un marteau.

Plus récemment, Fuchs et d’autres boxeurs américains se sont entraînés dans un Macy’s abandonné à Colorado Springs, que USA Boxing a transformé en salle de sport.

« Vous savez, pendant cette pandémie, vous devez le découvrir », a déclaré Fuchs. « Vous devez faire fonctionner les choses. »

Contributeur: David Woods

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.