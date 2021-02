Les astuces virtuelles aident les créateurs de contenu à gagner de l’argent

Images Tetra RF / Getty Images

Nous n’avons pas l’habitude de payer pour des publications ou des flux sur les réseaux sociaux, mais il est maintenant plus facile que jamais d’envoyer un peu d’argent à quelqu’un.

Au cours de l’été, Cherry Horne est devenue accro à regarder les flux Twitch de danseurs chevronnés jouant Just Dance. Elle avait acheté le jeu elle-même sur sa PlayStation 4 comme entraînement de quarantaine, et les banderoles sont devenues sa source de motivation.

Elle a commencé à faire basculer les banderoles, car cela ressemblait à «une extension naturelle de [her] gratitude », en plus de payer un abonnement mensuel pour accéder à un contenu exclusif. Horne donne des conseils environ deux ou trois fois par mois et aborde le pourboire non seulement comme un cadeau financier, mais comme un encouragement créatif; certains de ses danseurs préférés, m’a-t-elle dit, sont nouveaux dans le streaming, avec moins d’un millier d’abonnés.

«Si je suis diverti ou que j’apprécie le contenu que vous fournissez, je veux vous donner un pourboire pour aider à soutenir votre travail», a déclaré Horne. «Je pense également que le pourboire est un excellent moyen de créer une communauté et de pratiquer l’entraide. Cette pandémie a été difficile financièrement pour beaucoup d’entre nous et de nombreuses personnes se sont tournées vers diverses formes de travail en ligne pour survivre. » Horne a travaillé comme strip-teaseuse avant la pandémie, et une fois les ordres de verrouillage tombés, il est passé au travail du sexe en ligne sur OnlyFans. Pratiquement pourboire des danseurs sur Twitch, a-t-elle plaisanté, cela ressemblait à la version pandémique de donner un pourboire à une strip-teaseuse dans un club.

La plupart des gens associent probablement le pourboire au travail de service, le considérant comme un bonus en espèces pour un service client poli ou rapide. Il est courant, en particulier en période de pandémie, de donner un pourboire aux restaurateurs, aux coiffeurs, aux tatoueurs, au personnel de l’hôtel, aux chauffeurs et à d’autres travailleurs dans des rôles de contact avec les clients, et dans certains États, des millions de travailleurs dépendent des pourboires pour gagner un salaire décent. . En vertu de la loi fédérale actuelle, les employeurs ne sont tenus de payer que 2,13 $ l’heure en salaire direct, si ce montant combiné aux pourboires qu’un employé reçoit est égal au salaire minimum fédéral.

Les pots de conseils virtuels ou les dons, cependant, sont généralement des échanges à sens unique. Contrairement aux conseils de service, ceux-ci sont basés sur la valeur de performance ou de divertissement d’un individu. C’est comme mettre de l’argent dans le chapeau ou l’étui de guitare d’un musicien de rue; Les astuces sont l’expression du soutien des fans et des téléspectateurs, qui reçoivent parfois des cris ou une attention particulière en échange de leurs dons.

Ces microtransactions ne sont pas un phénomène nouveau pour les créateurs de contenu et les influenceurs avec des suivis substantiels. Le Wall Street Journal a rapporté en 2017 que des musiciens, des comédiens et d’autres créateurs indépendants avaient gagné des dizaines de milliers de dollars grâce à des flux fréquents sur des applications comme YouNow et Live.ly (qui ont fusionné avec Musical.ly, maintenant TikTok, en 2018). La pandémie n’a fait qu’amplifier le sentiment de précarité économique des gens. Cependant, ce type de travail créatif et axé sur le contenu a été renforcé par la générosité des communautés en ligne.

L’auto-monétisation est plus facile et sans doute plus acceptable que jamais, en particulier à une époque où moins de gens sont intéressés par un travail ambitieux et non rémunéré. Plus semblent à l’aise de partager publiquement leurs noms d’utilisateur Venmo et CashApp pour recevoir une aide financière d’étrangers en temps de crise. Les réseaux d’entraide se sont développés. La popularité de ces outils de paiement peer-to-peer a facilité une nouvelle forme de financement participatif social, a écrit Jenna Drenten, sociologue de la consommation, dans The Conversation.

Bien que le pourboire virtuel ne soit pas la même chose que le financement participatif de crise, l’idée est similaire: les gens comptent sur un réseau de supporters pour financer en partie ou entièrement leur passe-temps ou leur effort créatif. «Je pense que le pourboire est crucial pour tous les créateurs, grands ou petits», a déclaré Horne, qui donne des pourboires aux streamers en fonction de ses propres revenus créatifs. «Les astuces changent davantage la vie des petits créateurs. 100 $ ne signifient peut-être pas grand-chose pour quelqu’un qui compte des milliers de fans, mais pour quelqu’un de plus petit, cet argent pourrait être utilisé pour une semaine d’épicerie. «

Une personne n’a pas besoin d’être «célèbre sur Internet» ou d’avoir une présence établie sur les réseaux sociaux pour récolter des pourboires – même si la célébrité aide certainement. Asian Andy, un streamer et YouTuber Twitch avec plus d’un million d’abonnés, a récemment gagné 16 000 $ en pourboires au cours de l’un de ses «streams de sommeil».

«Nous assistons à un dégroupage de l’expérience de financement participatif Kickstarter», a déclaré Hugo Amsellem, écrivain et chercheur d’Arm the Creators, un blog sur l’économie des créateurs. «La pandémie accélère tout. Les créateurs ont potentiellement un peu plus de mal, et il y a une incitation à faire une diffusion en direct ou à proposer une option d’adhésion. Pour les fans, ils sont coincés à la maison et dépensent moins pour sortir, acheter des boissons. Donner un pourboire aux créateurs – leurs amis numériques – est un moyen pour les fans de libérer leur pouvoir d’achat. »

Pendant des années, les streamers Twitch ont mis en place des liens de don sur leurs profils via des outils tiers, ou sollicité des conseils directement via le système de devises de Twitch, Bits. Les principales plates-formes, telles que YouTube, Instagram et TikTok, ont depuis développé leurs propres systèmes de basculement pour les diffusions en direct ou le contenu exclusif. L’application de chat audio Clubhouse introduirait une fonction de pourboire, en plus des abonnements et de la vente de billets, pour les futures itérations.

Twitter lance un flux d’abonnement appelé «Super Follow» avec une fonction de pourboire, et Soundcloud travaille sur un système de paiement qui permet aux fans de payer directement les artistes. Les plates-formes anciennes et émergentes semblent encourager les pourboires virtuels et les méthodes alternatives de monétisation. Ils ont une incitation financière à le faire, car pratiquement toutes les entreprises prennent un pourcentage de l’argent gagné: YouTube empoche 30% des pourboires grâce à sa fonction «applaudissements», tout comme Twitch pour sa fonction «cheer»; TikTok prend une commission de 50% lorsque les TikTokers convertissent des cadeaux numériques en espèces.

Amsellem estime qu’il est dans l’intérêt des principales plates-formes de se pencher sur des fonctionnalités de monétisation conviviales pour les créateurs. Au début de la pandémie au printemps dernier, par exemple, Soundcloud et Spotify ont commencé à permettre aux artistes d’ajouter un lien de support direct sur leurs profils. Pourtant, Amsellem pense que les annonceurs resteront une priorité, car la plupart des entreprises sociales comptent sur les publicités comme source clé de revenus. « Qui est le client de Twitch ou YouTube? » il a dit. « Stratégiquement, il y a plus à faire en pensant au consommateur plutôt qu’au créateur. »

Certains streamers se tournent vers des outils qui rationalisent les paiements des fans, contournant parfois complètement les grandes plates-formes. Par exemple, StreamElements, un outil que les streamers utilisent pour mieux gérer les diffusions en direct, a développé un plug-in de pourboire qui alerte le streamer d’un don et son message correspondant. «L’idée de fournir un outil qui aidera les créateurs avec tout ce que la plate-forme ne leur fournit pas est très puissante car la plupart des gens ne sont pas intéressés à se limiter à Twitch ou YouTube», a déclaré Doron Nir, PDG de StreamElements.

De plus en plus de personnes optimisent les liens en vedette dans leur biographie de médias sociaux, même s’il n’y a pas de fonction de basculement direct. En mai dernier, une utilisatrice de TikTok a ajouté son pseudo Venmo à sa biographie pendant une semaine en tant qu’expérience sociale et a reçu plus de 500 $ d’étrangers. Il est courant pour les artistes de brancher leurs poignées Venmo ou Ko-fi via des optimiseurs de liens, comme LinkTree ou Flooze, qui permettent aux utilisateurs de promouvoir plusieurs liens à la fois. Des sites comme Ko-fi ou Buy Me A Coffee encouragent les supporters à verser de petites sommes d’argent, tandis que les systèmes de devises sur TikTok et YouTube – qui sont achetés avec de l’argent réel – offrent une expérience plus ludique. Sur un livestream TikTok, par exemple, un fan peut donner des «cadeaux» qui peuvent être convertis en argent pour le TikToker.

La plupart de ces transactions pour les petits streamers et les artistes vont généralement de 5 $ à 20 $, mais elles constituent une source de revenus cruciale pour les débutants. Une utilisatrice de Twitch nommée Sarah, qui diffuse à plein temps sous le nom d’utilisateur Sizzsarz, m’a dit que les pourboires étaient sa seule source de revenus lorsqu’elle a commencé en 2014. «Maintenant que je suis devenue une streamer plus performante, je dirais que les pourboires composent environ 30 pour cent de mon revenu global », dit-elle.

La montée des pourboires virtuels et d’autres formes alternatives d’auto-monétisation est un moyen pour les créateurs de contenu de «récupérer une partie du pouvoir des plates-formes», a déclaré Brooke Erin Duffy, professeur au département de communication de Cornell. Duffy a récemment terminé une étude qui a sondé les créateurs et les influenceurs sur TikTok, Instagram et YouTube; elle a constaté que l’incertitude des revenus était une préoccupation majeure sur toutes les plateformes. «Surtout dans les cas où l’algorithme change, le flux de revenus d’une personne peut être gravement interrompu», a-t-elle déclaré. «Ce système de pourboire, que la plateforme paie ou non l’influenceur, leur permet de se connecter directement avec le public et de diversifier leur flux de revenus.»

Il est peu probable que les streamers ou les créateurs puissent vivre entièrement de pourboires. Mais ces petits montants, comme Sarah l’a mentionné, peuvent les aider à envisager une carrière à plein temps. C’est une bonne chose, car les gens ne créent plus entièrement de contenu gratuitement dès le début. «Les jeunes ont été encouragés à créer du contenu, à perfectionner leur image de marque et à se construire en tant qu’entrepreneurs avec la promesse que leur travail sera éventuellement rémunéré», m’a dit Duffy. «Ils sont essentiellement chargés de faire du travail gratuit au service de la culture de consommation.»

Des optimistes comme Amsellem et Nir de StreamElements estiment qu’au cours de l’année écoulée, les consommateurs se sont habitués au contenu numérique et en demandent encore plus. «Ils sont prêts à payer pour cela, et les plates-formes de créateurs démocratiques ont connu une explosion de croissance», m’a dit Nir. «Toutes ces fonctionnalités, comme les pourboires et les abonnements, vont devenir pleinement banalisées au cours des prochaines années… maintenant que les habitudes de consommation numérique des gens ont changé.»

Pourtant, Duffy pense qu’il est important que les créateurs de contenu aient un bon degré de scepticisme envers les nouveaux produits. «Même si une plate-forme n’oblige pas immédiatement les créateurs à leur accorder une réduction, elle s’inscrit d’abord dans le modèle d’échelle de la Silicon Valley, puis les revenus plus tard», a déclaré Duffy. «Lorsque l’économie de l’emploi semble si sombre, il est logique que les gens recherchent des moyens de subsistance plus prometteurs qui permettent l’autonomie et l’expression créative de soi. Il est important de se demander à qui profite tout cela: à quoi ressemble la promesse de succès et comment cela s’inscrit-il dans la réalité? »