Les Astros peuvent-ils se rallier à l’ALCS, ou les Rangers ont-ils réussi à mettre KO lors du deuxième match ?

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Les Texas Rangers viennent de porter un coup dur aux Astros de Houston avec leur victoire 5-4 au Minute Maid Park lors du deuxième match de la série de championnat de la Ligue américaine.

Il y a des raisons pour lesquelles lundi aurait pu être un coup de grâce du Texas – mais aussi des raisons d’espérer avec Houston.

Commençons par les Rangers.

Premièrement, le Texas mène désormais 2-0 dans la série, augmentant ses chances de gagner à 84 %, sur la base des tendances historiques. Mais la statistique qui devrait faire particulièrement plaisir aux fans des Rangers est que tout au long de la série dynastique actuelle des Astros de sept apparitions consécutives à l’ALCS et de deux titres de la Série mondiale, ils n’ont jamais remporté une série dans laquelle ils étaient menés par au moins deux matchs. En d’autres termes, la façon de tuer les inévitables Astros est de les battre 2-0 dans une série. C’est exactement ce que les Rangers viennent de faire.

La série revient maintenant à la maison des Rangers : Globe Life Field, au nord d’Arlington, où l’équipe de Bruce Bochy a été l’une des meilleures équipes de baseball à domicile cette année. Le Texas avait le deuxième meilleur différentiel de points et le quatrième meilleur record à domicile en saison régulière.

Les Rangers prospèrent dans ce stade et j’ai entendu plusieurs joueurs dire à quel point ils aiment y jouer. La meilleure partie pour eux est qu’ils ont maintenant une chance de clôturer la série sans retourner à Houston, après quoi ils auraient l’avantage du terrain contre l’un ou l’autre de leurs adversaires potentiels des World Series, les Phillies de Philadelphie ou les Diamondbacks de l’Arizona. Les Rangers ont été des guerriers de la route jusqu’à présent lors de ces séries éliminatoires, avec six de leurs sept victoires à Arlington – leur classement inférieur et leurs balayages lors des deux tours précédents ne leur ont fourni qu’un seul match à domicile jusqu’à présent.

Un autre attribut essentiel de ces Rangers est leur stries. En saison régulière, ils ont été la seule équipe à perdre huit matchs de suite. et gagner huit matchs d’affilée. De toute évidence, ils sont actuellement en grande difficulté, avec une fiche parfaite de 7-0 jusqu’à présent en séries éliminatoires. C’est à égalité pour la deuxième plus longue séquence de victoires consécutives en séries éliminatoires de l’histoire du baseball. Les Rangers peuvent égaler les Royals de Kansas City 2014 pour la première place mercredi soir lors du troisième match (FOX, 20 h 03 HE).

« Je suis ravi de voir nos supporters locaux » — Marcus Semien des Rangers après avoir battu Astros lors du deuxième match de l’ALCS

La dernière raison pour laquelle les Rangers auraient pu se forger une avance insurmontable dans cette série est leur multifacette. Lors du premier match de dimanche, ils ont monté un joyau de Jordan Montgomery. Lundi, leur attaque a éclaté pendant quatre points en première manche contre le vétéran éprouvé des séries éliminatoires Framber Valdez. Cette équipe peut gagner de tellement de manières différentes en ce moment, ce qui devrait être terrifiant pour les Astros.

D’un autre côté, si une équipe des Astros de Houston au cours de sa dynastie de sept ans a la capacité de revenir après avoir été menée 2-0 dans une série, c’est bien celle-ci. Les Astros sont tout aussi à l’aise sur la route que les Rangers le sont à domicile. Houston était de loin la meilleure équipe sur route du baseball cette année en termes de différentiel de points. Et ils dominent vraiment à Arlington, où ils ont obtenu une fiche de 6-1 en saison régulière.

En fait, il y a quelques semaines à peine, les Astros se sont rendus au Globe Life Field et ont dominé les Rangers de façon historique, réussissant le plus grand nombre de circuits en trois matchs dans l’histoire de la MLB.

« Evo abattu » – Jonah Heim des Rangers sur Nathan Eovaldi faisant des ajustements pour vaincre Astros lors du deuxième match de l’ALCS

L’un des lanceurs partants des Rangers lors de ce match était Max Scherzer, qui prendra le ballon mercredi pour la première fois en séries éliminatoires. Cela va dans les deux sens – Scherzer a non seulement de l’expérience en séries éliminatoires, il a aussi de l’expérience en battant les Astros en séries éliminatoires depuis son passage avec les Nationals de Washington lors des World Series 2019. Le récupérer est un énorme coup de pouce pour la rotation de départ en sous-effectif des Rangers. Mais les Astros devraient également se sentir bien à l’idée de l’affronter, et pas seulement à cause de leur récent succès.

Scherzer vient d’une tension musculaire majeure et n’a pas lancé de match depuis le 12 septembre. C’est la même blessure que mon frère Justin a subie au début de cette saison, alors que lui et Scherzer étaient encore tous les deux chez les Mets. C’était une blessure compliquée à revenir. Justin a dû effectuer une mission de rééducation dans une ligue mineure, puis a compté sur un nombre de lancers lors de ses premiers départs avec New York, et il n’a pas été très efficace pendant le premier mois où il a été actif après la blessure.

Bien sûr, Scherzer dit qu’il est « prêt à partir » et les Rangers se sentent clairement suffisamment satisfaits de son statut pour le titulariser. Mais il est censé revenir et lancer le plus gros match de la saison et ressembler à un Scherzer vintage ? Dans la position des Astros, je me sentirais toujours assez bien quant à mes chances contre lui.

Derek Jeter et David Ortiz présentent un aperçu du troisième match de l’ALCS : les Astros peuvent-ils rebondir contre les Rangers ?

Mais au-delà de lui, les Rangers ont besoin d’un titulaire pour le quatrième match, et nous n’avons aucune idée de qui ce sera. Peut-être que Bochy se tournera vers Andrew Heaney, qui a débuté le premier match de l’ALDS à Baltimore et a bien lancé, mais qui a parfois eu du mal cette saison. Du côté des Astros, Cristian Javier débutera le troisième match, le plus gros départ qu’il ait réalisé depuis qu’il a débuté le combiné sans coup sûr des Astros lors du quatrième match des World Series de l’année dernière. José Urquidy débutera probablement le quatrième match après Javier ; il vient de connaître un solide départ dans le quatrième match de l’ALDS au Minnesota.

Cela met davantage de pression sur l’enclos des releveurs des Rangers, qui a à peine résisté lundi. Aroldis Chapman et José Leclerc semblaient fragiles – Chapman a cédé un coup de circuit à Yordan Álvarez, tandis que Leclerc a abandonné un contact dur et a dû contourner des buts sur balles consécutifs lorsqu’il est entré en huitième manche. L’enclos des releveurs du Texas a été sa faiblesse au cours de la saison régulière, mais a bien mieux performé en octobre.

Pourtant, plus les Astros peuvent forcer l’enclos des releveurs des Rangers à obtenir, plus ils ont de chances d’organiser un retour dans cet ALCS.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigers en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigers. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .