Les Astros ont pris les devants, ont battu les Phillies 5-2 et ont égalé la Série mondiale à un match chacun – Kelowna Capital News

Framber Valdez a pris une avance de cinq points après l’éclatement éclair de Houston en première manche, Alex Bregman a fait un circuit et les Astros ont battu les Phillies de Philadelphie 5-2 samedi soir pour égaliser la Série mondiale à un match chacun.

Tout comme dans le match 1, l’hôte Astros s’est précipité vers une avance de 5-0. Contrairement à l’as Justin Verlander dans le premier match, Valdez et Houston ont tenu le coup.

Valdez a rebondi après une paire de mauvaises sorties dans la série de l’année dernière pour lancer le ballon blanc dans le septième, et l’enclos des releveurs a survécu à quelques bourrages pour clôturer les choses.

Jose Altuve, Jeremy Pena et Yordan Alvarez ont tous doublé alors que Houston a pris une avance de deux points quatre lancers contre Zack Wheeler. Une erreur a permis un autre point dans le premier et Bregman a ajouté un circuit de deux points dans le cinquième.

Un jour après être revenu pour une victoire 6-5 en 10 manches. Philadelphie a également tenté de se rallier à celui-ci.

Avec les Phillies à la traîne de quatre points, Kyle Schwarber a frappé un entraînement au fond de la ligne du champ droit avec un homme dans le huitième contre Rafael Montero qui a été à l’origine gouverné un circuit de deux points par l’arbitre de la ligne de champ droit James Hoye.

L’arbitre du premier but Tripp Gibson a d’abord signalé les arbitres à la conférence et l’appel a été inversé lors d’un examen du chef d’équipe lorsqu’il a été déterminé que la balle était juste du côté de la faute du poteau.

Schwarber, qui a mené la NL dans les circuits cette saison, a ensuite frappé un long entraînement qui a été rattrapé par le mur droit du terrain.

Ryan Pressly a terminé le combiné à six coups sûrs, abandonnant un point sur une erreur du joueur de premier but Yuli Gurriel.

Après la scission à Houston, la série reprend lundi soir lorsque Citizens Bank Park accueille la série pour la première fois depuis 2009.

Sur 61 séries précédentes à égalité 1-1, le vainqueur du match 2 a remporté le titre 31 fois – mais seulement quatre des 14 dernières.

Après avoir lutté pour une MPM de 19,29 lors de deux départs en série lors de la défaite de six matchs contre Atlanta l’an dernier, Valdez a lancé avec élégance et assurance. Ses joues luisantes de sueur, le gaucher de 28 ans en a frappé neuf et en a marché trois, accordant quatre coups sûrs en 6 1/3 de manches.

Il a soufflé par les frappeurs avec une balle rapide d’une moyenne de 95,6 mph et les a déconcertés avec sa courbe, qui a obtenu trois de ses retraits au bâton – tous à la recherche. Exceptionnellement, il a changé de gant et de crampons à mi-parcours.

Lorsque les Phillies ont mis deux coureurs pour la seule fois contre lui en sixième, Valdez a éliminé la star du match 1 JT Realmuto avec une chaleur élevée, puis a demandé à Bryce Harper de faire rebondir un plomb du premier lancer dans un double jeu de fin de manche.

Nick Castellanos a commencé le septième avec un double et Valdez est parti après un groundout avancé le coureur. Montero a permis au sacrifice de Jean Segura de voler vers la piste d’avertissement du champ gauche.

Un jour après la défaite dégonflante, les Astros sont sortis en force et sont devenus la première équipe à ouvrir un match de série avec trois coups sûrs supplémentaires de base.

Altuve, dans une chute de 4 en 37 en séries éliminatoires, a aligné un plomb au centre gauche pour le premier de ses trois coups sûrs et Pena a lancé une balle courbe dans le coin du champ gauche pour une avance de 1-0.

Alvarez a commis une faute sur un terrain et a conduit un curseur haut sur le mur de 19 pieds à gauche. Wheeler n’aurait dû s’échapper que 2-0, mais l’arrêt-court Edmundo Sosa a fait rebondir son lancer en premier sur le triple trémie de Gurriel pour une erreur, le ballon ricochant sur le gant du joueur de premier but Rhys Hoskins.

Bregman, en bonne santé après deux saisons entravées par les blessures, a frappé un circuit de deux points à gauche dans le cinquième lorsque Wheeler a laissé un curseur au milieu de la plaque. Bregman a six circuits en carrière dans la série et trois en séries éliminatoires avec neuf points produits.

GRANDE DIFFÉRENCE

Houston a remporté 106 matchs au cours de la saison et Philadelphie 87, la deuxième plus grande disparité de victoires de la série derrière les White Sox de Chicago à 93 victoires ont battu les Cubs à 116 victoires en 1906.

SUIVANT

LHP Ranger Suarez est susceptible de commencer le match 3 pour les Phillies et RHP Lance McCullers Jr. pour les Astros. Suarez soulagé dans le premier match, a retiré Alvarez pour terminer le septième et Bregman a pris sa retraite à partir du huitième. Il a abandonné le single de Kyle Tucker et a été soulagé. McCullers a fait deux départs en séries éliminatoires sans décision.

THE ASSOCIATED PRESS

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

BaseballMLB