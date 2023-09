Les Astros ont finalement donné un peu de répit à un starter. Justin Verlander a fait le reste

SEATTLE – Une frappe a séparé les Astros de Houston d’une autre opportunité gâchée en un mois gâché par eux. Leur chute de septembre a trop de points communs pour être comptés, mais jouer perpétuellement par derrière est peut-être le plus crucial. Les adversaires ont marqué les premiers lors de quatre des six derniers matchs de Houston, s’attaquant à une rotation de départ suspecte tout en mettant la pression sur une formation qui essayait déjà d’en faire trop.

« En tant que titulaire, lorsque vos gars peuvent sortir et vous donner une avance rapide – en particulier plus d’un point – une fois que vous commencez à obtenir trois, quatre points, vous pouvez vraiment commencer à être agressif dans la zone (de frappe) et mettre la pression sur votre adversaire », a déclaré l’as Justin Verlander. « C’est un peu comme ça qu’on peut vraiment approfondir les jeux de ballon. »

Avant que Verlander ne commence une série qui déterminera la saison, le manager Dusty Baker se demandait si les Astros pouvaient « les sauter comme nous l’avons été ». Trois points dans le deuxième et un autre dans le troisième ont suffi, permettant à une pirogue d’expirer et à Verlander de dominer. La victoire 5-1 de Houston contre les Mariners de Seattle a augmenté son avance sur Seattle à 1 1/2 matchs pour la troisième place de wild card de la Ligue américaine.

« C’est un. Il nous en reste cinq », a déclaré Baker. « J’espère que nous reviendrons demain et ferons la même chose. »

José Abreu a accepté le défi d’avant-match de son manager. Il a commencé la deuxième manche d’une série sismique avec un ballon de 321 pieds qui a divisé l’écart du terrain au centre droit. La balle de baseball a claqué sur le gant de Julio Rodríguez, permettant à Abreu d’atteindre le troisième but. Un généreux marqueur local a offert à Abreu, 36 ans, son premier triple depuis le 20 juillet 2021.

Trois occasions se profilaient pour le marquer. Abreu n’a pas pu avancer sur le terrain de Chas McCormick sur le côté droit. Jeremy Peña a regardé la balle rapide en deux frappes de l’as de Seattle Luis Castillo parsemer la moitié extérieure de la zone de frappe.

Mauricio Dubón en a marqué deux autres, le plaçant dans un compte de 1-2 et l’équipe dans une situation difficile qu’elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Houston avait déjà bloqué un coureur en position de but lors de la première manche. Les occasions contre Castillo ne se présenteraient pas souvent. C’est Dubón qui s’en est emparé, un joueur utilitaire qui dépasse déjà toutes les attentes raisonnables cette saison, mais avec un défaut évident.

Dubón ne gère pas les hautes vitesses. Trois des quatre premiers lancers qu’il a vus depuis Castillo sont arrivés à 98 mph ou plus. Il renifla deux d’entre eux. Depuis 2020, soit une période de 358 matchs et 1 107 apparitions antérieures au marbre, Dubón avait vu 92 balles rapides tirées à au moins 98 mph. Il a frappé quatre coups sûrs et affichait une moyenne au bâton de 0,154 sur ces lancers.



Mauricio Dubón célèbre dans l’abri après avoir marqué un point contre les Mariners. (Stephen Brashear / Associated Press)

«Ça a été différent. Je me sens différent au cours des 30 derniers matchs », a déclaré Dubón. « J’en ai parlé à José (Altuve). Le gars lance fort. Il faut juste être prêt à affronter une vitesse élevée. Je pense que ma coordination œil-main est bonne et je peux m’adapter à tout. J’ai eu beaucoup de concentration supplémentaire avec un coureur troisième. Cette course compte beaucoup en ce moment.

À une frappe d’une manche sans but, Castillo a débouché le terrain que tout le monde présumait qu’il le ferait. La balle rapide de 98,3 mph est restée élevée sur la moitié extérieure. Dubón l’a redirigé vers le champ droit pour un simple marquant un point. Quatre lancers plus tard, le receveur léger Martín Maldonado a réalisé un doublé pour marquer Dubón depuis le premier but. Altuve a tendu une embuscade à un plomb du premier lancer pour un simple qui a chassé Maldonado de la deuxième place.

« Faire entrer (Abreu) ​​là-dedans, je pense, a donné un petit second souffle à l’équipe », a déclaré le cogneur Yordan Alvarez par l’intermédiaire d’un interprète. « C’était très important pour que tout commence. »

Dans une séquence de six lancers contre l’un des lanceurs les plus dominants du sport, l’alignement de Houston a récolté deux coups sûrs avec des coureurs en position de but. L’équipe a terminé avec seulement quatre au total lors d’un balayage de trois matchs par les Royals de Kansas City ce week-end au Minute Maid Park, une performance au plus bas qui a laissé la saison de Houston au bord du gouffre.

La résurrection a commencé lundi lorsque Houston a envoyé son employé et futur membre du Temple de la renommée pour commencer la lutte pour sa vie en séries éliminatoires. Verlander a lancé 10 lancers avant que Dubón ne catalyse le deuxième de trois points contre Castillo, créant un coussin que Verlander chérissait.

« C’est vraiment difficile d’aller en profondeur dans un match 0-0 ou avec un seul point, même si les choses fonctionnent parfois », a déclaré Verlander. « Si vous vous inquiétez toujours d’un tir en solo ou d’un circuit de deux points chaque fois que quelqu’un arrive sur les buts comme jeu de balle, vous lancez un peu différemment, un peu plus prudent, alors que vous pouvez être beaucoup plus agressif lorsque vous êtes jalonné sur une piste comme celle-là.

Libre d’attaquer sans craindre un élan de balancement, Verlander est l’auteur d’une performance vintage. Il a réalisé un jeu blanc en neuvième manche et a terminé trois retraits avant un match complet. Aucune des huit manches qu’il a complétées n’a nécessité plus de 15 lancers. Il en a retiré huit, a cédé trois coups sûrs et a accordé quatre baserunners.

Verlander maîtrisait une maîtrise impeccable de son curseur et de sa balle courbe. Réussir les deux frappes au début du décompte lui a permis d’utiliser sa balle rapide à quatre coutures comme lancer de finition. Six de ses huit retraits au bâton se sont conclus sur son quatre coutures.

Verlander a retiré le côté aux deuxième et quatrième reprises. Entre les deux cadres, son seul problème est arrivé. Dans le troisième, Dominic Canzone et Josh Rojas ont lancé des simples consécutifs sur le côté gauche du champ intérieur, confiant l’alignement de Seattle au leader JP Crawford.

Verlander a marché Crawford sur cinq lancers, amenant une superstar au marbre et une foule maîtrisée sur ses pieds. « Ju-li-o », ont-ils scandé alors que Rodriguez creusait dans la surface du frappeur lors du point égalisateur, forçant une visite au monticule de quatre joueurs comprenant Verlander, Maldonado, Abreu et le joueur de troisième but Alex Bregman.

Verlander n’est pas équipé pour s’en sortir d’un seul pas. Son arsenal est plus propice aux popups faibles ou aux retraits au bâton que le meilleur ami d’un lanceur.

« Je ne suis pas le genre de lanceur capable de lancer des doubles jeux. Ce n’est pas vraiment mon MO », a déclaré Verlander.

Ici, il n’était pas obligé. Le circuit d’Alvarez contre Castillo plus tôt dans le cadre a donné à Verlander une avance de quatre points. Garder Rodriguez dans le stade approximatif est devenu l’objectif principal, mais sans le stress d’un match plus serré, Verlander pourrait l’attaquer différemment.

« Essayez simplement de ne pas laisser cela être une grosse manche, c’est le problème », a déclaré Verlander. « Si cela se transforme en double jeu, tant mieux. Mais l’un des meilleurs frappeurs du baseball, (dans) cette situation, vous essayez de le faire sortir et de ne pas laisser la manche se déverser sur vous.

Verlander a lancé un curseur du premier lancer avant de laisser tomber une balle courbe bien située aux genoux de Rodriguez. Il l’a coupé vers Peña, qui a commencé le huitième double jeu au sol que Verlander avait généré en 152 1/3 de manches. Verlander a levé les poings à la conclusion. Le coussin créé par son attaque est resté intact.

« Il naviguait plutôt bien », a déclaré Baker. « C’était énorme de mettre ce chiffre tordu là-haut et d’avoir enfin une avance. C’était formidable de lui donner cette avance en début de match.

(Photo du haut : Steph Chambers / Getty Images)