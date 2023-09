Les Astros jouent pour leur vie en séries éliminatoires. Ont-ils « le courage » pour ça ?

HOUSTON — Lors d’un séjour infernal, Dana Brown a reçu un rappel de ses propres paroles. Il a inventé une phrase au cours de ses quatre années en tant que vice-président du dépistage d’Atlanta et l’a répétée pendant les périodes les plus difficiles des Braves, généralement pour calmer les inquiétudes constantes du président des opérations baseball et du directeur général Alex Anthopolous.

Brown se retrouve maintenant confronté à certaines de ces mêmes inquiétudes. Son équipe ne peut pas gagner à domicile, refuse de battre les équipes qu’elle devrait et a passé la majeure partie des sept derniers jours à céder le contrôle de la Ligue américaine de l’Ouest à ses rivaux intra-étatiques. L’équipe a perdu cinq de ses six derniers matchs, dont trois contre la pire équipe de la Ligue américaine.

Au cours de l’une de ces défaites, l’épouse de Brown, Casandra, a envoyé à son mari un message texte lui disant exactement ce qu’il disait toujours à Anthopolous : « Il faut avoir le courage pour ça. »

« C’est dur. C’est une bataille. C’est une corvée. Cela fait 162 matchs », a déclaré Brown dimanche lors de l’émission radiophonique d’avant-match de l’équipe. « Nous sommes toujours dans la wild card en ce moment. Nous voulons gagner la division. Nous avons encore un chemin clair pour remporter la division, nous devons juste gagner des matchs.

Brown a ensuite été témoin d’une autre défaite d’un point contre l’un des joueurs les plus bas du baseball, un revers qui lui fait mal au ventre pour obscurcir la voie claire qu’il avait promise vers un troisième titre de division consécutif.

La défaite 6-5 des Astros contre les Royals de Kansas City dimanche les a laissés à 2 1/2 matchs derrière les Texas Rangers dans la Ligue américaine de l’Ouest et à seulement un demi-match d’avance sur les Mariners de Seattle pour la dernière place en séries éliminatoires de la Ligue américaine.

L’hyperbole peut sévir lors d’une course aux fanions, mais il est difficile de se souvenir d’un séjour à domicile en saison régulière plus démoralisant au cours des sept années d’âge d’or des Astros. Lorsque cela a commencé le 18 septembre, avec un œil de frappeur étendu censé apaiser les plaintes des joueurs, FanGraphs a donné aux Astros 95,9 pour cent de chances de participer aux séries éliminatoires.

Ils sont montés à bord d’un avion à destination de Seattle dimanche soir avec 60,5 pour cent de chances de participer aux séries éliminatoires. Les chances de Houston de remporter la Ligue américaine Ouest ont chuté de 66,4 pour cent à 11,3 pour cent.

La prochaine série de trois matchs du Texas contre les Moribondes Angels de Los Angeles pourrait pratiquement consolider les Rangers en tant que champions de division. Houston possède le bris d’égalité contre les Rangers, mais les Mariners et les Blue Jays de Toronto détiennent un bris d’égalité contre les Astros.

Les Rangers et les Mariners jouent quatre fois pour terminer la saison, mais si le Texas a déjà remporté la Ligue américaine de l’Ouest avant la série ou à un moment donné pendant celle-ci, qu’est-ce qui les empêcherait de reposer certains de leurs habitués et d’adapter leurs plans de lancement avec un œil attentif. vers la série de divisions de la Ligue américaine ? S’ils le font, Seattle pourrait en prendre l’avantage.

Six matchs contre deux équipes qui se battent pour leur vie en séries éliminatoires – les Mariners et les Diamondbacks de l’Arizona – signifient que les Astros n’auront pas un tel luxe. Ils ont gâché l’or qui leur avait été offert au cours des deux dernières semaines, perdant sept des neuf matchs contre les Oakland A’s et les Kansas City Royals – les deux pires équipes de ce sport.

Cinq de ces défaites ont eu lieu au Minute Maid Park, où ils ont terminé la saison régulière avec un bilan presque insondable de 39-42. Dix-sept des défaites à domicile de Houston se sont produites devant des foules à guichets fermés. Minute Maid Park a vendu 23 fois toute la saison, y compris le samedi et le dimanche.

Le fait que les six derniers matchs de Houston se déroulent sur la route est peut-être sa seule grâce salvatrice. L’équipe est à 46-29 de Minute Maid Park et possède le meilleur score de 119 wRC+ de la Ligue américaine sur la route. Luis Castillo et George Kirby de Seattle, qui ont fait équipe pour produire cinq points mérités en 20 2/3 de manches contre les Astros cette saison, devraient lancer les deux premiers matchs au T-Mobile Park.

Malgré les divisions entre la maison et la route, d’autres problèmes sont faciles à identifier. Le baseball fondamental a échappé à une équipe autrefois réputée pour cela. Baltimore et Kansas City ont révélé l’incapacité totale de l’équipe des lanceurs à retenir les baserunners, volant sept buts en neuf tentatives en six matchs. Houston a accordé 54 buts volés en 63 tentatives en seconde période.

L’alignement des Astros est de 8 pour ses 52 derniers matchs avec des coureurs en position de but et 47 baserunners bloqués sur les six matchs à domicile, mettant beaucoup trop de pression sur une équipe de lanceurs qui ne peut pas le gérer.

Le départ brutal de la recrue Hunter Brown dimanche a prolongé le malaise post-All-Star pour la rotation autrefois tant vantée des Astros, qui arbore désormais une MPM de 4,99 en seconde période. Seules cinq équipes sont entrées dimanche avec une équipe supérieure. Tous ont été éliminés des éliminatoires.

Pour éviter de les rejoindre, les Astros doivent gagner dans une ville qu’ils ont déjà conquise. Houston a balayé Seattle dans une série de trois matchs au T-Mobile Park pour ouvrir la seconde moitié de la saison dernière. Cela a mis fin à la séquence de 13 victoires consécutives des Mariners et, effectivement, à tout espoir qu’ils avaient de défier les Astros dans la Ligue américaine de l’Ouest.

Les Mariners ont quand même mis fin à leur sécheresse de 21 ans en séries éliminatoires, ont battu les Blue Jays lors de la série Wild Card et ont ramené le baseball d’octobre à Seattle lors de la série Division de la Ligue américaine. Macklemore a rappé et Félix Hernández a tiré un premier lancer de cérémonie devant une foule bruyante et à guichets fermés.

Houston l’a fait taire pendant 18 manches blanches. Aucune victoire n’incarnait mieux les Astros 2022 que cette victoire 1-0 lors du troisième match, après quoi l’entraîneur des lanceurs Josh Miller a proclamé : « Nous aurions pu jouer 30 manches aujourd’hui. »

La profondeur dont jouissait cette équipe n’existe plus. L’infaillibilité avec laquelle il s’est comporté pendant une si grande partie de la saison non plus. Jamais au cours des cinq dernières saisons de 162 matchs, les perspectives de Houston en séries éliminatoires n’ont été aussi précaires – une situation auto-infligée qui devrait déranger autant d’estomacs.

(Photo de Yordan Alvarez célébrant un home run en solo : Bob Levey / Getty Images)