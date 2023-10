Les Astros écrasent les Twins pour une avance de 2-1 sur l’ALDS : voici ce que nous avons appris

Les Astros ont fait leurs devoirs et étaient déterminés à en récolter les fruits.

Toute l’année, les frappeurs adverses de tout le sport savaient que le balayeur de l’as des Twins Sonny Gray était un terrain intouchable. Le plan de match de Houston mardi était clair dès la première manche : attaquer le balayeur et supprimer cet avantage. Cela a donc aidé que Gray ne puisse pas exécuter son meilleur atout au moment où cela comptait le plus.

Les Astros ont mis cela de côté tôt avec une victoire de 9-1 lors du troisième match de la série de divisions de la Ligue américaine. Les Twins, incapables de capitaliser sur leurs chances, sont au bord de l’élimination à Target Field.

Voici plus de détails sur la victoire de Houston qui a changé la série.

Ce dont nous nous souviendrons

Le premier home run de José Abreu en séries éliminatoires depuis le premier match du match wild-card des White Sox en 2020 contre les A. L’alignement des Astros a créé de la pression et du trafic contre Gray dès la première manche, avec le leader José Altuve déchirant un simple, Yordan Álvarez atteignant sur une erreur et Kyle Tucker récoltant un simple RBI. Abreu, qui avait l’occasion de redonner le moral au public local, n’a pas manqué son coup.

Il a écrasé le balayeur de Gray – qui ressemblait davantage à une boulette de viande roulant à 84 mph – à 442 pieds du champ gauche pour une explosion de trois courses. L’avance instantanée de 4-0 était un rappel impitoyable que les Astros sont habitués à faire des ravages sur la route. Abreu a ajouté une autre explosion au neuvième – un tir de deux points cette fois – en bonus, terminant la journée avec deux circuits et cinq points produits.

Une mention honorable revient à Álvarez pour son quatrième circuit en trois matchs éliminatoires. L’homme peut écraser les dingers comme personne d’autre dans le jeu en ce moment. Il a ajouté deux doubles et en a initialement obtenu un dans le premier avant que cela ne soit transformé en erreur. Nous nous souviendrons longtemps de ses exploits en séries éliminatoires.

Les Astros malmenent Sonny Gray lors d’une première manche de quatre points

MVP du jeu 3

Le partant des Astros Cristian Javier. La dernière fois que le joueur de 26 ans a pris le monticule pour un départ en séries éliminatoires, il n’a pas touché les Phillies lors du quatrième match des World Series au turbulent Citizens Bank Park – et Houston était mené deux matchs contre un. Il n’est donc pas étranger à défendre les Astros dans des moments décisifs.

Mardi, Javier a limité les Twins à un seul coup sûr : un ! – en cinq manches et a enregistré neuf retraits au bâton en cours de route. Bien que Javier ait autorisé la circulation dans tous ses cinq frames sauf un, il était calme et contrôlait toute la sortie. Son moment marquant est arrivé en cinquième manche, lorsqu’il a échappé à un jam chargé de buts avec une paire de retraits au bâton contre le cœur de l’ordre des Twins. Le droitier a gelé Max Kepler sur une courbe d’articulation et a demandé à la recrue du Minnesota, Royce Lewis, de poursuivre un curseur rebondissant. Il s’agissait d’un troisième match critique et pendulaire, et Javier ne plaisantait pas.

Cristian Javier des Astros réalise neuf retraits au bâton en six manches

À l’intérieur de la boîte

Les Twins n’étaient vraiment pas aussi hors jeu que le score final le suggérerait. En réalité, ils étaient à un ou deux gros coups sûrs de prendre une avance sur les Astros. Mais, reflétant sa faiblesse lors du premier match de l’ALDS, le Minnesota a de nouveau eu du mal à capitaliser sur les opportunités. Les Twins sont allés 1 sur 9 avec des coureurs en position de but mardi, dont 0 sur 7 pour commencer le match. Malgré l’encombrement des bases – ils ont obtenu sept passes gratuites – toutes ces marches n’ont pas donné lieu à des courses.

Les fans des Twins, pour leur part, ont essayé de maintenir la positivité en scandant le chronomètre dans le but de secouer Javier. Cependant, ce dont le Minnesota avait vraiment besoin, c’était de frapper à temps. Cela a été un problème dans toutes les séries. Le club atteint 0,148 (4 pour 27) avec RISP dans l’ALDS.

Qu’est-ce qui nous a surpris ?

La balayeuse médiocre de Gray. Le gars en a lancé 576 au cours de la saison régulière et aucun d’entre eux n’a abouti à un coup de circuit. Mais mardi, Gray a commis plusieurs erreurs avec son lancer de première classe. Au lieu du swing et du raté typiques auxquels il était habitué, le balayeur de Gray est tombé à plat au milieu de la zone avec peu ou pas de coupe horizontale. Et les Astros ne sont certainement pas une équipe contre laquelle vous pouvez vous permettre de commettre des erreurs.

Abreu et Alex Bregman ont tous deux lancé des circuits sur le balayeur de Gray. Batteurs adverses frappé seulement 0,118 contre le terrain cette saison, la note la plus basse pour n’importe quel lanceur de la MLB avec n’importe quel lancer. Les Twins ne pouvaient tout simplement pas se permettre que Gray trébuche à domicile lors du troisième match. Leur cheminement en octobre est maintenant d’autant plus difficile, voire touche à sa fin.

Yordan Álvarez et José Abreu écrasent tous deux des circuits au neuvième

Et après?

Le droitier Joe Ryan (11-10, 4,51 ERA) tentera de prolonger la saison du Minnesota lors d’un match 4 à faire ou à mourir mercredi à Target Field (FOX, 14 h 07 HE ou 18 h 07 HE). Il affrontera le droitier de Houston, Jose Urquidy. Les Astros essayaient d’éviter de lancer Justin Verlander pendant trois jours de repos, ce qui aurait été difficile à éviter s’ils étaient entrés dans le quatrième match 2-1 dans la série. Désormais, ils peuvent confortablement sauvegarder Verlander pour un potentiel match 5 (ou match 1 de l’ALCS).

Il sera intéressant de voir comment les Twins de Carlos Correa réagissent lorsqu’ils se font tabasser sur leur propre terrain. Les chauves-souris de Houston ont mis du temps à démarrer la série, mais mardi semblait être un match réussi avec des contributions de haut en bas de cette formation approfondie. Les champions de l’AL Central ont-ils la puissance de feu offensive nécessaire pour faire face à l’assaut potentiel de Houston ? Le Minnesota a excellé dans la création d’occasions, mais n’a pas profité du gros coup sûr. Aussi difficile que cette tâche ait déjà été pour les Twins, les champions en titre ne leur faciliteront pas la tâche à une seule victoire de l’élimination.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .