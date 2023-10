Les Astros éclatent dans le G3 « incontournable ». Peuvent-ils retourner l’ALCS au Globe Life Field ?

Pour des raisons que les Astros ne semblent pas pouvoir expliquer, leur offensive volatile trouve une vitesse différente sur la route. Et Arlington, en particulier, ressemble à leur sanctuaire.

Après avoir perdu les deux matchs au Minute Maid Park pour commencer la série de championnats de la Ligue américaine, une équipe des Astros qui a terminé 51-30 sur la route et 39-42 à domicile pendant la saison régulière a maintenu ces divisions inversées mercredi soir, marquant deux fois plus de points. dans une victoire de 8-5 dans le troisième match contre le Texas au Globe Life Field, comme lors de ses deux premiers matchs combinés de la série.

Devant une foule record des Rangers, la scène n’était que trop familière.

Le mois dernier, les Astros ont dominé les Rangers par 29 points lors d’un balayage de trois matchs au Globe Life Field qui comprenait les deux seules performances de plusieurs circuits de l’année de José Altuve. Mercredi, le premier frappeur des Astros a récidivé.

Altuve est entré dans la soirée 4 en 26 sans coup sûr supplémentaire contre Max Scherzer, mais cela a changé lorsqu’il a activé une balle rapide élevée à deux coups pour le 25e circuit de sa carrière en séries éliminatoires. Y compris les séries éliminatoires, 15 des 19 circuits d’Altuve cette année ont été réalisés sur des balles rapides. Huit de ces 19 circuits – trois de plus qu’au Minute Maid Park – ont eu lieu au Globe Life Field.

Il a terminé la soirée avec un score de 2 sur 5, mais les dégâts auraient pu être bien plus importants si l’un des deux autres entraînements profonds envoyés par Altuve sur la piste d’avertissement s’était éteint – les deux auraient été des circuits. au moins une douzaine d’autres parcs.

Ce fut une réponse catégorique de la part du catalyseur de Houston, qui était sans coup sûr lors des trois matchs précédents.

« Il vient jouer tous les jours », a déclaré le manager des Astros, Dusty Baker. « Et vous le voyez mal paraître lors d’une présence au bâton et il vous fera exploser la prochaine présence au bâton. Ce gars est l’un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires de tous les temps. »

Personne n’incarne mieux les vastes divisions des Astros cette année comme Altuve, qui avait un 1,035 OPS sur la route et une note de 0,779 à domicile. Mais bien que son cas soit extrême, un phénomène similaire imprègne le reste de l’offensive de Houston qui s’est classée 15e au classement général pour les points marqués à domicile cette année, mais a mené la Ligue américaine pour les points, les circuits et toutes les catégories de lignes obliques sur la route.

Cette différence s’est poursuivie en séries éliminatoires, où les Astros ont une fiche de 1-3 à domicile et de 3-0 sur la route.

« C’est la chose la plus étrange que j’ai jamais vue », a déclaré Baker.

Bien qu’ils ne semblent pas avoir de réponse à cet écart, jouer sur la route donne aux Astros la chance de frapper en premier. Quand ils le font, ils ont tendance à prospérer.

Les Astros avaient une fiche de 64-22 en saison régulière lorsqu’ils ont marqué les premiers cette saison. Ils ont également pris la tête dans 35 de leurs 50 victoires sur route, ce qu’ils ont fait à nouveau mercredi en exploitant une commande rouillée de Scherzer, qui effectuait son premier départ depuis le 12 septembre.

Ils ont sauté sur sa balle rapide, le terrain responsable du circuit d’Altuve, un simple de deux points de Martin Maldonado et un simple RBI de Mauricio Dubon, un autre membre de l’alignement des Astros avec des chiffres étonnamment meilleurs sur la route (.781 OPS) qu’à domicile. (.648) cette année.

Il s’agissait de la septième victoire des Astros en huit matchs au Globe Life Field cette année, dont la sixième consécutive. Ils ont dominé les Rangers par 35 points au cours de ces six matchs – un exploit difficile, étant donné que les Rangers avaient le deuxième meilleur bilan à domicile de la Ligue américaine cette saison (50-31), derrière les Rays (53-28).

Houston a réussi 12 coups sûrs lors du troisième match – plus que lors des matchs 1 et 2 combinés – pour enregistrer sa 17e victoire au cours de ses 20 derniers matchs sur la route. Cette séquence remonte à la fin de la saison régulière, qui s’est terminée par quatre victoires consécutives sur la route qui ont permis aux Astros de voler la division aux Rangers lors de la dernière journée de la saison.

Mercredi, leur succès sur la route a de nouveau été crucial, empêchant le Texas de prendre une avance de 3-0 dans la série tout en infligeant à son rival de l’AL West sa première défaite en séries éliminatoires. Bien entendu, les deux prochains matchs auront également lieu à Arlington (le match 4 aura lieu jeudi à 20 h 03 HE sur FS1).

Les Astros restent toujours désavantagés. Les équipes qui remportent le troisième match après avoir pris un retard de 2-0 dans une série de sept matchs sont revenues pour remporter la série seulement 26 % du temps. Mais ils ont rappelé ce que leur attaque peut faire quand Altuve clique et quand ils jouent au Globe Life Field, où ils se sont éclatés toute l’année.

« Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c’est que c’est une grande victoire pour nous », a déclaré Altuve à propos des exploits de Houston à Arlington. « C’était une victoire incontournable pour nous, nous n’avions pas le choix. Nous devions gagner celle-ci. »

Rowan Kavner couvre le Dodgers et MLB dans son ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .

Obtenez plus de la Ligue majeure de baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.