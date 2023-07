Les astros donnent la priorité aux artistes universitaires le deuxième jour du repêchage

HOUSTON – Plus de huit sélections lundi, les Astros ont choisi un joueur de conférence de l’année et un lanceur de l’année, un frappeur qui a frappé 30 circuits et un autre qui a terminé sa dernière saison collégiale avec un OPS de 1,399.

« Nous aimons les artistes universitaires », a ensuite plaisanté le directeur du scoutisme amateur d’Astros, Kris Gross.

Gross et ses lieutenants se sont penchés sur ce type au cours des 10 premiers tours du repêchage. Les Astros ont utilisé leurs 10 premières sélections sur neuf collégiens et un lycéen. Sur les sept joueurs universitaires sélectionnés lundi, deux sont des seniors et un autre – le troisième tour Jake Bloss – vient de terminer une saison en tant qu’étudiant diplômé à Georgetown.

Les joueurs repêchés au cours des 10 premiers tours ont presque toujours des accords de bonus de signature pré-arrangés. Les seniors du Collège ont peu d’influence pour demander quoi que ce soit près de la valeur de leur choix, invitant à se demander si les Astros pourraient économiser une partie de leur argent de bonus à utiliser sur un joueur qu’ils sélectionnent mardi avec des problèmes de signabilité.

L’équipe dispose d’un pool de 6 747 900 $ avec lequel elle peut signer tous ses choix dans les 10 premiers tours. Les sélections des tours 11 à 20 n’ont pas de valeurs de créneau assignées, mais tout bonus de signature supérieur à 150 000 $ compte pour le pool de bonus.

« Nous devons encore faire tourner les chiffres, mais il y a une chance que nous ayons une marge de manœuvre supplémentaire », a déclaré Gross à la fin du 10e tour. « Et si c’est le cas, nous verrons comment le conseil d’administration se forme. Mais nous attendons avec impatience le troisième jour. C’est toujours une journée marquante.

Voici les huit joueurs choisis par Houston lundi:

Troisième tour, n ° 99: Jake Bloss, RHP, Georgetown

Bloss a joué la saison dernière en tant qu’étudiant diplômé à Georgetown, remportant le Big East Pitcher of the Year tout en manquant un retrait au bâton pour égaler un record scolaire pour les retraits au bâton en une saison. Bloss s’est contenté de retirer 96 frappeurs en 76 ⅔ manches avec une MPM de 2,58.

Bloss a commencé sa carrière sportive collégiale au Lafayette College, obtenant son diplôme en trois ans, puis utilisant la règle de transfert des diplômés pour jouer son éligibilité restante tout en obtenant une maîtrise en finance à Georgetown. Selon sa page Linkedin, Bloss a obtenu une double spécialisation en mathématiques et en économie en tant que premier cycle et possède une expérience de codage. Son curriculum vitae ressemble plus à un employé moderne du front-office du baseball qu’à un participant sur le terrain.

Les Astros, cependant, le paieront pour jouer au jeu – pas pour pousser les chiffres. Gross a déclaré que les Astros avaient une certaine connaissance de Bloss lorsqu’il jouait à Lafayette, mais sa percée cette saison a ouvert les yeux davantage.

« Les progrès qu’il a réalisés cette année à Georgetown ont définitivement sauté aux yeux », a déclaré Gross. «Le Fastball est jusqu’à 97 (mph). Il est un package de départ physique et athlétique et a lancé beaucoup de grèves. Nous aimons vraiment le mélange de pitch avec lequel il travaille et je pense qu’il peut être présent et travailler rapidement dans les ligues mineures.

Bloss a 22 ans et n’a plus d’éligibilité à l’université, ce qui se profile comme le type de joueur sur lequel Houston pourrait économiser une partie de son pool de bonus. La valeur de la fente du choix 99 est de 678 500 $.

Quatrième tour, n ° 131: Cam Fisher, OF, UNC Charlotte

Fisher est un frappeur gaucher connu pour sa puissance prodigieuse. Il a égalé le record d’une saison de la Conference USA avec 30 circuits la saison dernière et a égalé un record scolaire avec 64 marches en 224 présences au bâton. Fisher a terminé sa saison avec un pourcentage de slugging de 0,813 et 1,320 OPS.

« Nous aimons le pouvoir et il en a une tonne », a déclaré Gross. « Il est aussi assez agile dans le champ droit et il a un bras moyen. Je pense donc que la défense du champ extérieur du coin sera proche de la moyenne et son maquillage – nous l’avons rencontré à la moissonneuse-batteuse – ce gars est un col bleu, va apporter son seau à lunch au travail tous les jours.

Fisher a commencé sa carrière à Ole Miss avant d’être transféré au Walters State Community College. En deux saisons à l’UNC Charlotte, Fisher a réduit 0,318/0,461/0,709 avec 48 circuits.

Cinquième tour, n ° 164: Chase Jaworsky, SS, Rock Canyon HS (Col.)

Jaworsky est le seul joueur du lycée que Houston a choisi lors des 10 premiers tours du repêchage. Il a un engagement universitaire dans la vallée de l’Utah mais, comme mentionné précédemment, les équipes sélectionnent rarement des joueurs dans les 10 premiers tours sans une sorte d’accord préalable sur une prime à la signature. La valeur de la fente pour le choix n ° 164 est de 360 ​​800 $, mais il va de soi que les Astros devront la dépasser.

Jaworsky est un joueur de champ intérieur gaucher qui, selon les Astros, peut rester à l’arrêt-court. Gross a déclaré que Jaworsky a joué dans la même équipe de la ligue d’été que Walker Martin, l’arrêt-court sélectionné par les Giants de San Francisco avec le 52e choix au repêchage.

« Chase est un arrêt-court souple et maigre », a déclaré Gross. «Nous pensons qu’il reste à l’arrêt-court. Il a un œil-main inné (coordination). C’est un gars jeune, athlétique, de taille moyenne qui peut vraiment courir. Notre scout, Joe Dunigan, a fait du très bon boulot avec lui, l’a beaucoup suivi l’été dernier. Il n’était pas sur la scène des grands circuits, mais Joe a suivi son équipe d’été (et) a aimé ce qu’il peut faire. Nous aimons les instincts. C’est un gars que nous avons beaucoup surveillé ce printemps pendant que nous étions au Colorado et je pense qu’il a l’avantage d’être un arrêt-court qui peut faire un peu de tout.

Sixième tour, n ° 194: Ethan Pecko, RHP, Towson

Pecko n’a lancé que 59 ⅔ manches au cours de ses deux saisons à Towson et a réussi une MPM de 4,37. Après avoir raté le premier mois de la saison en raison d’une blessure, Pecko a retiré 48 frappeurs sur des prises en 42 manches la saison dernière.

Gross a déclaré que les Astros avaient été intrigués après le passage dominant de Pecko dans la Ligue Northwoods cet été, où il a retiré 36 prises et obtenu trois points mérités en 26 manches.

« C’est un gars athlétique, fort et physique que nous aimons », a déclaré Gross. «Le curseur est le pas extérieur, cependant. C’est du bas au milieu des années 80, il est tard. Nous pensons que cela peut être une véritable arme pour lui. La balle rapide est jusqu’à 95. Il n’avait pas beaucoup d’histoire, mais les progrès qu’il a réalisés ici et surtout cet été ont en quelque sorte attiré notre attention.

Septième tour, n ° 224: Joey Dixon, RHP, Stanford

Dixon a eu une MPM de 4,73 en 83 ⅔ manches à Stanford la saison dernière. Au cours de trois saisons collégiales, le droitier de 6 pieds 2 pouces a réalisé un clip de 4,18 en 183 manches avec 150 retraits au bâton et 81 buts sur balles.

« Dixon attaque les frappeurs avec une fente de trois quarts et un mélange de quatre lancers », a écrit Baseball America dans un rapport de dépistage. «Le cutter n’est plus une grande partie de son arsenal, et il lance à la place une balle rapide de 90 à 92 mph qui a été jusqu’à 96, une balle courbe supérieure des années 70 avec une forme de 11 à 5 et des taux de rotation de 2 500 tr / min, un faible -Changement des années 80 avec un fondu solide côté bras et un curseur bas des années 80 rarement utilisé.

Huitième tour, n° 254 : Ryan Johnson, INF, Pepperdine, neuvième tour, n° 284 : Jeron Williams, SS, Toledo, dixième tour, n° 314 Austin Deming, INF, BYU

Regrouper les trois derniers choix semble approprié. Le repêchage de la MLB ne vise pas nécessairement à combler les besoins – en particulier dans les premiers tours – mais le manque de joueurs intermédiaires des Astros aux niveaux supérieurs de leur système de ligue mineure est flagrant. Le directeur général Dana Brown y a fait allusion avant le repêchage et Houston a sélectionné l’arrêt-court Brice Matthews avec son choix de première ronde.

Johnson a passé quatre saisons à Pepperdine, où il a passé du temps au receveur, au deuxième but et dans le champ extérieur. Les Astros le considèrent comme un joueur de deuxième ou de troisième but. Il a réduit 0,263 / 0,368 / 0,511 à Pepperdine et, en tant que senior d’université, il pense être un économiseur d’argent.

Williams a remporté le titre de joueur de l’année de la conférence mi-américaine et a mené tout le baseball de la division I avec 49 buts volés – un record de l’école de Toledo. Les 96 coups sûrs de Williams ont également été les plus importants de tous les joueurs de Division I au cours de la saison régulière. Il a commencé les 55 matchs à l’arrêt-court la saison dernière, coupant 0,403/0,467/0,681.

« Il était principalement un joueur de basket-ball au lycée, donc le baseball est encore un peu nouveau pour lui », a déclaré Gross. «Il est venu à notre entraînement, l’un de nos entraînements pré-draft à Chicago, alors nous avons appris à connaître un peu le gamin. Il était impressionnant. Il a aussi un peu de pouvoir. Nous étions donc optimistes quant à son maintien à l’arrêt-court et à son impact sur les pistes.

Deming, comme Johnson, vient de terminer sa saison senior. Le joueur de troisième but a frappé 0,663 en tant que collégien et a affiché un 1,660 OPS la saison dernière, au cours de laquelle 43 de ses 69 coups sûrs sont tombés pour des buts supplémentaires. Il a été co-joueur de l’année de la Conférence athlétique de l’Ouest après avoir affiché une moyenne au bâton de .418.

(Photo du haut du quatrième tour Cam Fisher : Brian Westerholt / Four Seam Images via AP)