Les Astros battent les Phillies dans le match 6 pour remporter le 2e titre des World Series

Yordan Alvarez a frappé un coup de circuit imposant et les Astros de Houston ont décroché leur deuxième titre de la Série mondiale en six saisons et ont obtenu Dusty Baker sa première couronne en tant que manager avec une victoire 4-1 sur les Phillies de Philadelphie lors du match 6 samedi soir.

Alors que l’explosion de 450 pieds d’Alvarez dans la sixième manche disparaissait, le partant des Astros Framber Valdez a sauté et crié sauvagement dans la pirogue alors que les fans dans la foule de 42 948 personnes sont entrés dans une frénésie en agitant leurs serviettes de rallye orange.

Baker a finalement obtenu son premier titre à sa 25e saison en tant que manager, les trois derniers depuis son embauche par les Astros pour aider l’équipe à retrouver sa crédibilité après le scandale du vol de pancartes qui a coûté leur travail au manager AJ Hinch et au directeur général Jeff Luhnow, et a fait Houston est l’équipe la plus vilipendée du baseball.

Baker, âgé de 73 ans, qui avait déjà participé deux fois aux World Series en tant que skipper, est le plus ancien responsable du championnat.

Le personnel d’entraînement et d’entraînement de Houston a encerclé Baker après que Nick Castellanos se soit envolé pour y mettre fin, sautant de haut en bas et scandant “Dusty! Dusty! Dusty!” dans la pirogue avant de rejoindre les joueurs sur le terrain.

L’arrêt-court recrue des Astros, Jeremy Pena, a été le MVP des World Series après avoir obtenu un autre coup sûr, un simple pour mettre en place le lecteur d’Alvarez.

La star de 25 ans de la République dominicaine a également remporté un prix Gold Glove et MVP de la série AL Championship – Pena est le premier frappeur à remporter ces trois prix en carrière, et il a tout fait lors de sa première saison, par OptaSTATS.

Le circuit d’Alvarez a dégagé l’œil du frappeur au centre tout de suite, la toile de fond qui s’étend à 40 pieds au-dessus du terrain, et a porté le score à 3-1. C’était la première fois que le cogneur cubain se connectait depuis les deux premiers matchs de cette post-saison.

Christian Vazquez a ajouté un simple RBI plus tard dans la manche pour porter le score à 4-1.

Valdez a remporté sa deuxième victoire de cette série. Il n’avait été dans l’abri que quelques minutes après avoir lancé son 93e et dernier lancer tout en retirant neuf prises en six manches.

Mais le gaucher avait quitté le monticule avec les Phillies wild-card menant 1-0 sur le circuit en solo de Kyle Schwarber en tête du sixième.

Schwarber, qui a frappé son troisième circuit au cours des quatre derniers matchs, a contourné les buts en agitant sa main vide levée dans le même mouvement que les partisans avec leurs serviettes.

Mais au moment où Schwarber a frappé en huitième, le meneur du coup de circuit de la NL a été réduit à un bruant, essayant d’un coup sûr pour attiser une infraction dormante des Phillies. Sa carie est devenue une faute avec deux frappes, entraînant un retrait au bâton.

Dans le sixième, Houston a obtenu deux coureurs sur la base contre le partant Zack Wheeler pour la première fois du match, avec Jose Altuve atteignant un retrait forcé après un coup sûr au frappeur et la recrue Jeremy Pena en simple.

Le manager des Phillies, Rob Thomson, est allé au reliver gaucher Jose Alvarado pour affronter le cogneur gaucher pour la quatrième fois de la série – Alvarez était sorti deux fois et avait été touché par un lancer les trois premières fois.

Et Alvarado n’avait accordé que trois circuits aux frappeurs gauches au cours de ses six saisons dans la ligue majeure, jusqu’à son lancer 2-1, lorsqu’Alvarez a écrasé le plomb de 99 mph.

Alvarez n’avait pas joué de circuit depuis le match 2 de la série AL Division contre Seattle, lorsque son tir de deux points en sixième manche les a mis en place pour rester. Cela est venu après son tir de trois points de fin de match dans le premier match pour une victoire de 8-7.

Houston termine sa saison dominante

Houston a remporté les 106 meilleurs matchs de la Ligue américaine et a atteint sa quatrième série mondiale au cours d’une période au cours de laquelle il s’est qualifié pour la série de championnat AL six saisons de suite. Les Astros ont fait leur seule autre apparition dans les World Series en 2005, alors qu’ils étaient encore dans la Ligue nationale, et ont été balayés en quatre matchs par les White Sox de Chicago.

Il s’agissait de leur troisième ALCS et de leur deuxième série mondiale consécutive depuis que l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers a révélé après la saison 2019, alors qu’il était parti de Houston pendant deux ans depuis qu’il faisait partie de leur championnat 2017, que l’équipe avait utilisé une caméra dans le champ central pour voler des pancartes et signaler aux frappeurs sur quels emplacements s’attendre en frappant sur une poubelle.

Philadelphie avait une fiche de 22-29 lorsque Joe Girardi a été licencié début juin et remplacé par l’entraîneur de banc Thomson, le condamné à perpétuité de baseball de 59 ans a eu sa première chance d’être directeur de la grande ligue – il a fait partie du personnel de la grande ligue des Yankees pendant 10 saisons avec Girardi , et faisait partie de leur dernière série mondiale et titre en 2009.

Les Phillies ont terminé la saison régulière 65-46 sous Thomson, leurs 87 victoires étant bonnes pour la sixième et dernière place des séries éliminatoires de la NL, en route vers leur première Série mondiale depuis 2009.