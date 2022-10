Les Astros balayent les Yankees dans l’ALCS et se qualifient à nouveau pour les World Series

NEW YORK (AP) – Yordan Alvarez et Alex Bregman ont livré de gros succès et les Astros de Houston se sont à nouveau qualifiés pour la Série mondiale, terminant un balayage de quatre matchs de New York dans la série de championnat AL avec une victoire 6-5 dimanche soir aidé par un autre gaffe défensive des Yankees.

Profitant d’une erreur coûteuse du joueur de deuxième but Gleyber Torres pour produire le feu vert lors de la septième manche, les Astros ont remporté leur deuxième fanion consécutif et leur quatrième en six ans.

L’arrêt-court recrue Jeremy Peña a frappé un circuit de trois points contre le partant malade des Yankees Nestor Cortes pour aider les champions de l’AL West à surmonter un déficit précoce de 3-0. Peña a été choisi comme MVP de l’ALCS.

Houston ouvrira la Série mondiale à domicile vendredi soir contre Bryce Harper et les Phillies de Philadelphie, qui ont battu San Diego plus tôt dans la journée pour clôturer le meilleur des sept NLCS en cinq matchs.

C’était la première fois que les deux fanions étaient décidés le même jour depuis 1992.

Après avoir perdu contre Atlanta lors des World Series de l’année dernière, Houston a remporté le cinquième fanion de l’histoire de la franchise et une autre chance à son deuxième championnat des World Series.

Le titre 2017 de l’équipe a été entaché par un scandale de triche.

Avec les séries éliminatoires élargies à 12 équipes cette année, les Phillies sont devenues la première équipe à la troisième place de l’histoire du baseball à atteindre la Série mondiale.

Philadelphie est allé 87-75 au cours de la saison régulière – Bregman et les Astros ont terminé 106-56 sous le manager Dusty Baker, sept matchs de mieux que toute autre équipe de la Ligue américaine.

“Hé, ce sont les meilleurs gars que j’ai jamais côtoyés”, a déclaré Baker, âgé de 73 ans, lors d’une célébration d’après-match.

De retour en tête, Harrison Bader a réussi trois coups sûrs et marqué trois fois pour New York. Il a connecté le lanceur gagnant Hector Neris pour son cinquième circuit de ces séries éliminatoires, donnant aux Yankees une avance de 5-4 en sixième.

Ils ne pouvaient pas le tenir alors qu’ils le devaient absolument.

Peña a frappé ce qui aurait dû être une balle en double jeu de fin de manche à Torres au septième. Mais son retournement vers la deuxième base est passé à côté de l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa alors que la foule de 46 545 personnes gémissait, et les Astros en avaient deux.

Alvarez a marqué à domicile le point égalisateur lors de la livraison suivante du lanceur perdant Jonathan Loáisiga, et Bregman a mis Houston en tête avec un simple RBI contre Clay Holmes.

C’était la sixième erreur de cette séries éliminatoires pour les Yankees, qui ont également offert aux Astros un cadeau crucial dans le match 3. Chas McCormick a frappé un premier circuit de deux points contre l’as de New York Gerrit Cole après que Bader, un voltigeur Gold Glove, ait laissé tomber un deux -out fly quand il a failli entrer en collision avec Aaron Judge au centre droit.

Bryan Abreu, Rafael Montero et Ryan Pressly ont fermé la porte avec un soulagement parfait. Juge à la retraite pressé sur un retour pour son troisième arrêt de la série, envoyant les Astros se précipiter hors de la pirogue pour des câlins et des poignées de main extatiques sur le terrain intérieur.

Quelques instants plus tard, une foule de fans de Houston vêtus d’orange ont scandé “Sweep! balayer!” derrière leur pirogue de troisième base dans un Yankee Stadium presque vide.

Donné une avance de 3-0 au début, Cortes a marché le frappeur n ° 9 Martín Maldonado pour commencer le troisième et a pris du retard 2-1 sur l’effondrement de Jose Altuve.

Quelque chose n’allait pas. Le manager des Yankees Aaron Boone et l’entraîneur sportif en chef Tim Lentych se sont rendus au monticule pour un contrôle rapide de Cortes, qui est initialement resté dans le match.

Mais il a marché Altuve, marquant la première fois que le gaucher All-Star a émis des laissez-passer gratuits consécutifs cette saison. Et huit lancers après la visite du monticule, Peña a lancé un curseur 3-1 dans les sièges du champ gauche pour le lier.

C’était tout pour un Cortes malade, qui est sorti avec une blessure à l’aine gauche qu’il a apparemment aggravée. Il a été écarté du 22 août au 7 septembre en raison d’une entorse à l’aine gauche.

Alvarez a doublé Wandy Peralta et est allé troisième lorsque Peralta a été cloué par le lecteur de ligne de Kyle Tucker qui a opté pour un simple sur le terrain avec un retrait. Yuli Gurriel a fait rebondir un simple RBI sur un côté droit ouvert pour mettre Houston devant 4-3, mais Peralta a empêché d’autres dégâts.

Ayant besoin d’une victoire pour prolonger leur saison, les Yankees ont pris un départ rapide en première manche après un retard de 84 minutes en raison d’une menace de pluie. Giancarlo Stanton a lacé un single RBI contre le partant Lance McCullers Jr., et Torres a lancé un simple au centre.

Cela a mis fin à la séquence sans but de New York à 14 manches. Houston avait disputé 19 manches sans permettre un point mérité.

Le doublé RBI à deux retraits d’Anthony Rizzo a fait 3-0 en deuxième, mais Stanton a retiré avec des coureurs aux deuxième et troisième. Rizzo a également livré un simple RBI à deux retraits qui l’a égalé 4-tout au quatrième.

McCullers, qui a clôturé les Yankees avec 24 balles courbes consécutives lors du septième match de l’ALCS 2017, a duré cinq manches. Il a accordé quatre points – trois mérités – et huit coups sûrs.

BILAN DE SANTÉ

L’entraîneur du troisième but, Gary Pettis, devrait rejoindre les Astros à leur retour à Houston. Il est sorti avec une maladie.

« Il va très bien. Il va beaucoup mieux », a déclaré Baker.

L’entraîneur de la première base Omar Lopez a remplacé Pettis, l’entraîneur du contrôle de la qualité Dan Firova étant le premier entraîneur.

SUIVANT

Astros: Justin Verlander est susceptible de commencer le premier match des World Series. Le droitier de 39 ans est allé 18-4 avec une MPM de 1,75 cette saison dans un retour extrêmement réussi de la chirurgie de Tommy John, faisant de lui un favori pour remporter son troisième prix Cy Young. Il a été durement touché lors du match d’ouverture de la Division Series contre Seattle, puis a retiré 11 prises en six manches d’un point pour remporter le premier match de l’ALCS. Il a une fiche de 0-6 en sept départs en Série mondiale.

Yankees: Commencer leur programme d’entraînement du printemps 2023 le 25 février contre Philadelphie et accueillir San Francisco lors du match d’ouverture de la saison régulière le 30 mars.

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Mike Fitzpatrick, Associated Press