Les astronomes retracent l’origine des météorites qui ont frappé la Terre

WASHINGTON (Reuters) – Les météorites – des roches qui tombent sur Terre depuis l’espace – ont bombardé notre planète depuis sa naissance il y a environ 4,5 milliards d’années jusqu’à aujourd’hui, causant souvent peu de dégâts mais déclenchant parfois des cataclysmes. Mais d’où viennent exactement ces roches spatiales ? Une nouvelle recherche a la réponse.

En étudiant la composition des météorites qui ont atterri au fil des ans et des astéroïdes peuplant notre système solaire, les astronomes ont déterminé qu’environ 70 % des impacts de météorites connus provenaient de seulement trois groupes d’astéroïdes résidant dans la principale ceinture d’astéroïdes de notre système solaire, entre Mars et Jupiter. .

Au total, les chercheurs de trois études différentes ont désormais pu expliquer les origines de la plupart des dizaines de milliers de météorites connues qui ont atterri sur Terre.

Dans le cadre de leurs recherches, les astronomes ont réalisé des simulations numériques qui ont permis de modéliser la formation et l’évolution de familles d’astéroïdes en orbite autour du soleil dans la ceinture principale d’astéroïdes.

« Il s’agit d’un groupe d’astéroïdes qui ont des orbites similaires car il s’agit de fragments créés lors d’une collision entre deux astéroïdes », a déclaré l’astronome Miroslav Brož de l’Université Charles de Prague, auteur principal de deux des études publiées dans la revue Nature and Astronomy et Astrophysique.

Les collisions dans la ceinture principale d’astéroïdes envoient des fragments rocheux voler au hasard dans l’espace, certains d’entre eux finissant par heurter la Terre.

« Alors que plus de 70 000 météorites sont connues, seulement 6 % avaient été clairement identifiées par leur composition comme provenant de la Lune, de Mars ou de Vesta, l’un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale d’astéroïdes. La source des autres météorites était restée non identifiée. « , a déclaré l’astronome Michaël Marsset de l’Observatoire européen austral au Chili, auteur principal de l’une des deux études publiées dans la revue Nature.

La famille d’astéroïdes Massalia, formée il y a environ 40 millions d’années, représente une classe de météorites appelées chondrites L qui représentent 37 % des météorites terrestres connues, selon la recherche. La famille Karin, formée il y a 5,8 millions d’années, et la famille Koronis, formée il y a 7,6 millions d’années, représentent une classe de météorites appelées chondrites H qui représentent 33 % des météorites terrestres connues, a-t-il montré.

Selon la recherche, 8 % supplémentaires des météorites terrestres peuvent être attribuées aux familles d’astéroïdes Flora et Nysa dans la ceinture principale d’astéroïdes. Et environ 6 % des météorites peuvent être attribuées à Vesta, a-t-il été montré. Des recherches antérieures ont révélé que moins de 1 % des météorites provenaient de Mars et de la Lune.

Les chercheurs explorent toujours la source des environ 15 % restants des météorites terrestres connues.

Les roches spatiales ont joué un rôle dans l’orientation de la vie sur Terre.

La nouvelle recherche n’a pas examiné la source de celle qui a frappé la Terre il y a 66 millions d’années et qui a anéanti les dinosaures, à l’exception de leurs descendants d’oiseaux, et permis aux mammifères de devenir dominants. Une autre étude publiée en août a révélé que cet objet s’est formé au-delà de Jupiter et a probablement migré vers l’intérieur pour faire partie de la ceinture principale d’astéroïdes avant d’être envoyé vers la Terre, peut-être en raison d’une collision.

Comme l’a montré l’impact mortel des dinosaures, une grosse roche spatiale peut constituer une menace mortelle pour la vie sur Terre. En 2022, le vaisseau spatial DART de la NASA a percuté l’astéroïde Dimorphos dans le cadre d’une mission de défense planétaire de démonstration de principe qui a montré qu’un vaisseau spatial peut modifier la trajectoire d’un objet céleste juste assez pour assurer la sécurité de la Terre.

Certaines des météorites qui ont atterri sur Terre peuvent donner des indices sur les débuts de l’histoire du système solaire. Ce sont des restes primordiaux d’une époque antérieure à la formation des planètes dans un grand disque de matière – appelé disque protoplanétaire – tourbillonnant autour du soleil nouveau-né.

« Les chondrites sont des météorites primitives qui ont pour l’essentiel conservé leur composition originale depuis leur formation dans notre disque protoplanétaire », a déclaré Marsset.

