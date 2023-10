Régalez vos yeux des bords brillants d’Uranus. Nous sommes sérieux : une équipe d’astronomes a repéré une nouvelle aurore sur la septième planète depuis le Soleil, brillant dans les longueurs d’onde infrarouges.

Les aurores ultraviolettes ont été observées pour la première fois sur la planète en 1986, mais une aurore infrarouge n’avait jamais été observée auparavant. La découverte de l’aurore a été faite avec le spectrographe proche infrarouge du télescope Keck II (NIRSPEC) et signalé cette semaine dans Nature Astronomy. Les observations ont effectivement été faites en septembre 2006, mais une nouvelle analyse de l’ion H3+ détecté dans les données a révélé la présence de l’aurore.

“Cet article est le point culminant de 30 années d’étude des aurores sur Uranus, qui ont finalement révélé les aurores infrarouges et ouvert une nouvelle ère d’enquêtes sur les aurores sur la planète”, a déclaré Emma Thomas, astronome à l’Université de Leicester et responsable de l’étude. auteur, dans un communiqué universitaire. “Nos résultats permettront d’élargir nos connaissances sur les aurores géantes de glace et de renforcer notre compréhension des champs magnétiques planétaires dans notre système solaire, sur les exoplanètes et même sur notre propre planète.”

Uranus est une géante de glace environ quatre fois plus grande que la Terre. Il compte près de 30 lunes, dont la plus grande peut avoir des couches océaniques, mûr pour une enquête astrobiologique. Mais le monde lui-même a également une valeur scientifique ; un rapport d’astronomie publié l’année dernière a déclaré qu’une sonde sur Uranus devrait être « la grande mission la plus prioritaire » de la prochaine décennie.

L’aurore nouvellement repérée est l’un des nombreux nouveaux développements repérés sur Uranus cette année seulement. En avril, le télescope spatial Webb, d’une valeur de 10 milliards de dollars, j’ai imaginé les anneaux poussiéreux de la planète– difficile à repérer sur les anciennes images des télescopes spatiaux, mais clair comme le jour pour le regard perspicace de Webb. Images Hubble publié en mars 2023 a montré comment l’axe de rotation de la planète s’était déplacé, inclinant le pôle nord d’Uranus vers le Soleil.

Les aurores sur Uranus sont provoquées par le même type d’interaction que sur Terre ; les particules chargées interagissent avec l’atmosphère des planètes au moyen de leurs champs magnétiques, émettant une lueur lumineuse dans les longueurs d’onde de la lumière visible ainsi que, dans le cas d’Uranus, dans l’infrarouge et l’ultraviolet. Les chercheurs pensent que l’étude des aurores d’Uranus pourrait améliorer notre compréhension de l’atmosphère de la planète et de la façon dont ses pôles changent d’emplacement.

“Nous n’avons pas beaucoup d’études sur ce phénomène et nous ne savons donc pas quels effets cela aura sur les systèmes qui dépendent du champ magnétique terrestre, tels que les satellites, les communications et la navigation”, a ajouté Thomas. «Cependant, ce processus se produit quotidiennement sur Uranus en raison du désalignement unique des axes de rotation et magnétique. La poursuite de l’étude des aurores d’Uranus fournira des données sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque la Terre présentera une future inversion des pôles et ce que cela signifiera pour son champ magnétique.

La sonde Uranus recommandée par l’étude décennale des objectifs d’astronomie de 2022 cartographierait les champs gravitationnels et magnétiques de la planète, ces derniers étant responsables des aurores récemment observées. Mais si une telle sonde devenait réalité, elle ne serait probablement pas lancée avant 2031 ou 2032, afin de capitaliser sur l’assistance gravitationnelle de Jupiter en route vers la planète glacée la plus éloignée.

