Les astronomes ont dévoilé la carte 3D la plus détaillée de la Voie lactée à ce jour, qui pourrait apporter un éclairage nouveau sur la galaxie et l’univers au-delà.

L’Agence spatiale européenne « s Gaia l’observatoire regarde l’univers depuis 2013.

La carte contient suffisamment de nouveaux détails pour que les astronomes puissent désormais mesurer l’accélération du système solaire et calculer la masse de la galaxie.

L’information comblera certaines lacunes inconnues dans notre connaissance de ce qui se passe dans l’espace.

« Le vaisseau spatial Gaia tourne continuellement autour du ciel et il effectue de très nombreux passages dans le ciel et il mesure la position et la luminosité des étoiles et avec cela, il crée un cadre de référence extrêmement précis qui est essentiellement transmis à la Terre par les signaux radio et nous les avons rassemblés sur l’ordinateur », a déclaré à Euronews le professeur Gunther Hasinger, directeur scientifique de l’Agence spatiale européenne en Espagne.

« Ce que nous apprenons, c’est essentiellement l’histoire de notre Voie lactée », a-t-il ajouté.

«Nous sommes en train de remonter dans l’histoire du temps, à peu près comme les archéologues forent des milliards d’années – avant même la naissance du soleil, nous pouvons donc dire quelque chose sur le sort de la Voie lactée quand elle était très jeune et peut également prédire ce qui se passera dans le futur « .

