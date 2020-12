Alors que la race humaine envisage de coloniser la Lune et Mars avec ses missions ambitieuses, un signe de vie extraterrestre peut avoir été détecté par des scientifiques.

Un rapport de Le gardien révèle que l’année dernière, en avril et mai, les scientifiques du projet Breakthrough Listen ont reçu des signaux de la direction de l’étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri. Le signal, qui était un faisceau étroit d’ondes radio, a été capté pendant 30 heures d’observations par le télescope Parkes en Australie.

Depuis sa réception, les scientifiques ont analysé le faisceau et ils doivent encore identifier une source terrestre telle qu’un équipement au sol ou un satellite de passage, indique le rapport.

La plupart du temps, les signaux reçus ont une source dans des satellites artificiels. Cependant, ce qui a piqué l’intérêt des astronomes, c’est la direction du faisceau étroit se situant autour de 980 MHz et un déplacement spéculé de sa fréquence, qui serait cohérent avec le mouvement d’une planète.

Le gardien rapporte que le faisceau venait de la direction de Proxima Centauri, qui est une étoile naine rouge à une distance de 4,2 années-lumière de la Terre. Un scientifique qui s’est entretenu avec le site d’information a déclaré que l’étoile n’avait pas été repérée depuis l’observation initiale et que leur communauté travaillait toujours sur l’analyse du signal, donc rien ne peut être révélé pour le moment.

L’astronome a également déclaré que c’est le premier signal sérieux qui a le potentiel de révéler l’existence d’une vie extraterrestre depuis le ‘Wow! signal.’ Le «Wow! signal »était un signal radio étroit, capté en 1977 lors d’une recherche de renseignements extraterrestres par le Big Ear Radio Observatory aux États-Unis.

Après avoir reçu ce nouveau candidat plein d’espoir de la vie extraterrestre, les scientifiques préparent maintenant un article sur le faisceau, nommé BLC1, d’après Breakthrough Listen Project.

Le projet a été lancé en 2015 pour rechercher des preuves de la vie dans l’espace. Le physicien théoricien renommé Stephen Hawking et Yuri Milner, un investisseur en science et technologie, ont lancé ce projet à la Royal Society de Londres, qui comprenait certains des plus grands experts mondiaux dans son équipe.

Le projet Breakthrough Listen de 100 millions de dollars a reçu plusieurs ondes radio étranges avec le télescope Parkes en Australie ou le Green Bank Observatory en Virginie-Occidentale. Cependant, jusqu’à présent, tous ont été attribués à des interférences anthropiques ou à des sources naturelles. Avec ce nouveau signal, les espoirs des scientifiques se sont renouvelés en vérifiant la source de ce signal lointain.