Les astronomes ont peut-être trouvé la plus jeune planète de la galaxie

Pour la dernière étude, ils ont pointé ALMA sur AS 209, une étoile juste un peu plus lourde que le soleil. Âgé d’à peine 1,5 million d’années, il n’a commencé à brûler de l’hydrogène que récemment – l’équivalent stellaire d’un tout-petit prononçant ses premiers mots.

Le disque circumstellaire de l’AS 209 s’est avéré avoir plusieurs lacunes. Et dans l’une de ces lacunes, ALMA a détecté la signature radio d’une tempête planétaire, un gaz qui enveloppait vraisemblablement un monde semblable à Jupiter encore en construction.

L’âge précis de la planète ne sera pas résolu de sitôt, mais il est probable qu’il soit très similaire à son étoile naissante. Mais sa jeunesse n’est pas la seule chose qui intéresse les astronomes. Il est aussi déconcertant loin de son étoile. Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire, se trouve à environ 2,8 milliards de kilomètres du soleil. Cette exoplanète est à près de 19 milliards de kilomètres de sa propre étoile.

Cela soulève des questions sur notre propre coin de pays.

La taille du disque de débris qui a forgé la Terre et les autres planètes est incertaine. “Peut-être que le disque n’était que légèrement plus grand que l’orbite de Neptune, et c’est pourquoi Neptune est la planète la plus éloignée”, a déclaré le Dr Johansen. Mais peut-être que notre plaque tournante de la matière qui fabrique les planètes ressemblait davantage à celle de l’AS 209. Si tel est le cas, “nous ne pouvons pas non plus exclure que notre propre système solaire ait une planète au-delà de Neptune”, a-t-il déclaré – peut-être l’hypothèse de la planète 9 que certains astronomes soupçonnent de s’attarder dans l’obscurité lointaine.

Dans les prochains jours, le télescope spatial James Webb déterminera la masse du nouveau-né planétaire et étudiera sa chimie atmosphérique. Et en brossant un portrait détaillé de l’un des mondes les plus jeunes connus de la science, ces observations nous rapprocheront tous de la réponse à la question ultime, a déclaré Jaehan Bae, astronome à l’Université de Floride et auteur de l’étude : “Où est-ce que d’où nous venons ?