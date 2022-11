Les astronomes du monde entier “troublés” par la nouvelle “tour de téléphonie cellulaire dans l’espace”

Un nouveau satellite tentaculaire construit pour se connecter directement aux téléphones portables à la surface fait partie des 20 objets les plus brillants du ciel nocturne, selon les astronomes qui l’appellent une menace pour leur travail et la vision de l’humanité sur l’univers.

L’objet orbital incriminé est le Bluewalker 3 d’AST SpaceMobile, qui a été lancé le 10 septembre, mais son réseau de panneaux solaires et d’antennes de 64 mètres carrés (693 pieds carrés) était juste entièrement déployé plus tôt ce mois-ci.

L’Union astronomique internationale a coordonné les observations de toute la planète, qui ont constaté que le satellite est presque aussi brillant que des étoiles telles qu’Antares et Spica, respectivement les 15e et 16e plus brillantes du ciel nocturne. Ce n’est pas seulement Bluewalker 3 qui préoccupe les astronomes, mais plutôt le fait qu’il sert de modèle de test pour une constellation de plus de 100 soi-disant Bluebirds que la société vise à lancer dans le cadre de son plan de construction d’un réseau de satellites pour fournir 5G connectivité depuis l’espace.

“BlueWalker 3 est un grand changement dans le problème des satellites de constellation et devrait nous donner à tous une raison de faire une pause”, a déclaré Piero Benvenuti, directeur du Centre de l’UAI pour la protection du ciel sombre et silencieux contre les interférences des constellations de satellites. dit dans un communiqué.

Les astronomes sont plus préoccupés par les impacts potentiels des méga-constellations de milliers de satellites comme Starlink de SpaceX, mais l’UAI affirme que les plans d’AST SpaceMobile soulèvent de nouveaux problèmes en raison des fortes ondes radio qu’ils transmettront et qui pourraient interférer avec les observations astronomiques.

Philip Diamond, qui dirige le Square Kilometre Array Observatory en Afrique du Sud et en Australie, s’inquiète du fait que les “tours cellulaires” en orbite ne soient pas soumises aux mêmes restrictions de “zone silencieuse” qui protègent les radioastronomes des interférences des réseaux cellulaires terrestres.

“Les astronomes construisent des radiotélescopes aussi loin que possible de l’activité humaine, à la recherche d’endroits sur la planète où la couverture cellulaire est limitée ou inexistante”, a déclaré Diamond. “Les nouveaux satellites tels que BlueWalker 3 ont le potentiel d’aggraver cette situation et de compromettre notre capacité à faire de la science s’ils ne sont pas correctement atténués.”

L’UAI note qu’elle a déjà entamé des conversations avec AST SpaceMobile sur les mesures d’atténuation potentielles.

La société n’a pas immédiatement fourni de réponse ou de commentaire.

AST SpaceMobile Le PDG Abel Avellan a déclaré dans une déclaration plus tôt ce mois-ci, l’objectif est de construire une constellation qui éliminera les zones mortes mobiles sur Terre.

“Chaque personne devrait avoir le droit d’accéder au haut débit cellulaire, quel que soit l’endroit où elle vit ou travaille. Notre objectif est de combler les lacunes en matière de connectivité qui ont un impact négatif sur des milliards de vies dans le monde.”