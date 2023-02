Les astronomes disent que cette explosion d’étoiles à neutrons était parfaite. Trop parfait

Quoi qu’il en soit, vous ne voulez pas vous retrouver près d’une étoile à neutrons.

Ces bêtes stellaires, composées principalement de neutrons, sont essentiellement des cadavres cosmiques ultra-denses errant dans l’espace et, avec des champs gravitationnels incompréhensibles, torturant tout sur leur passage.

Ils sont comme les petits frères des trous noirs. Lorsque de grandes étoiles (au moins 20 fois la taille de notre soleil) meurent, elles deviennent des trous noirs, mais lorsque des étoiles plus petites (entre environ huit et 20 fois la taille de notre soleil) meurent, ils se transforment en étoiles à neutrons. Une cuillère à soupe de cet orbe terrifiant pèserait plus que l’intégralité de Mont Everest. Tu obtiens le point.

Alors, voici une réflexion : à quoi vous attendriez-vous si nous prenions deux étoiles à neutrons vicieuses et les écrasions ensemble ?

Eh bien, je dirais, rien sauf ce que les scientifiques viennent d’observer.

Selon une nouvelle étude, publié mercredi dans la revue Nature, les astrophysiciens ont analysé les données d’une collision d’étoiles à neutrons – une kilonova – détectée en 2017 et ont découvert que le crash cosmique avait formé une explosion parfaitement sphérique. C’était inattendu.

“Personne ne s’attendait à ce que l’explosion ressemble à ça. Cela n’a aucun sens qu’elle soit sphérique, comme une balle. Mais nos calculs montrent clairement que c’est le cas”, a déclaré Darach Watson, professeur agrégé à l’Institut Niels Bohr et co-auteur de l’étude. dit dans un communiqué.

Watson suggère que “cela signifie probablement que les théories et les simulations de kilonova que nous avons envisagées au cours des 25 dernières années manquent de physique importante.”

Albert Sneppen, premier auteur de l’étude et doctorant à l’Institut Niels Bohr, suggère qu’une énorme quantité d’énergie a peut-être soufflé du centre de l’explosion pour créer sa forme étrangement ronde.

L’idée est qu’une telle sortie d’énergie aurait pu lisser les plis et autres aspects asymétriques de l’objet, nous présentant ce qui ressemble fondamentalement à un ballon cosmique circulaire. “Ainsi, la forme sphérique nous indique qu’il y a probablement beaucoup d’énergie au cœur de la collision, ce qui était imprévu”, a déclaré Sneppen.

Sneppen propose également que, dans les millisecondes au cours desquelles les deux étoiles à neutrons sont entrées en collision pour former une étoile à neutrons géante, cette méga étoile nouvellement créée aurait pu émettre un tas de neutrinos.

En plus d’être d’étranges petites particules fantômes qui volent à travers tout sans laisser de trace – des milliards d’entre elles traversent votre corps en ce moment, mais vous ne pouvez pas le dire car elles labyrinthent autour de vos atomes – les neutrinos peuvent avoir une interaction spéciale avec les neutrons. Ils peuvent convertir les particules subatomiques lourdes en protons et en électrons. Alors, peut-être que les neutrons des étoiles à neutrons ont été convertis ?

Robin Dienel/Carnegie Institution for Science)



Ce concept est particulièrement intéressant car il expliquerait comment des éléments plus légers auraient pu se former avec le kilonova comme l’a enregistré l’équipe.

“Cette idée a également des lacunes, mais nous pensons que les neutrinos jouent un rôle encore plus important que nous ne le pensions”, a déclaré Sneppen.

En termes de forme d’explosion déroutante, cependant, Watson a expliqué une autre raison possible. La physique complexe dicte ce qui se passe après la collision de deux étoiles à neutrons – que la collision crée une étoile à neutrons plus grande ou s’effondre pour former un trou noir.

“Peut-être”, a postulé Sneppen, “une sorte de ‘bombe magnétique’ est créée au moment où l’énergie de l’énorme champ magnétique de l’étoile à neutrons hypermassive est libérée lorsque l’étoile s’effondre dans un trou noir. La libération d’énergie magnétique pourrait provoquer la la matière dans l’explosion doit être distribuée plus sphériquement. Dans ce cas, la naissance du trou noir peut être très énergétique.”

Le temps est le seul remède à ces mystères cosmiques déroutants.

Star-tographes

Sur un sujet sans rapport, cependant, le duo souligne également que si toutes les kilonovas à travers l’univers sont réellement aussi brillantes, brillantes et sphériques, elles peuvent servir un autre objectif : la cartographie stellaire.

Pour cartographier la vitesse à laquelle notre univers se développe de manière exponentielle – une confusion majeure en soi – les scientifiques ont besoin de points de repère et de guides, tout comme vous vous attendez à ce qu’un cartographe de la Terre le fasse lorsqu’il cartographie notre planète rocheuse.

Mesurez comment les distances entre divers objets cosmiques augmentent au fil du temps et vous pouvez extrapoler comment l’univers gonfle sans cesse vers l’extérieur. C’est, en fait, un peu comme ça qu’Edwin Hubble à l’origine a montré l’humanité en 1929 que notre royaume cosmique est en expansion en premier lieu. Il avait utilisé un énorme télescope pour enregistrer les galaxies qui s’éloignaient de plus en plus de nous, et les unes des autres, plus rapidement au fil du temps.

Mais le fait est que les points de contrôle des mesures doivent être aussi uniformes que possible pour obtenir les meilleurs résultats mathématiques.

Par exemple, une jauge de distance populaire pour mesures galactiques sont des étoiles connues sous le nom d’étoiles RR Lyrae, car elles pulsent la lumière qu’elles émettent, il est donc possible d’obtenir une luminosité moyenne sur elles. Sinon, si vous regardez une étoile standard pour mesurer la structure de notre galaxie, vous ne saurez peut-être pas si elle est très éloignée ou si elle est vraiment faible pour une raison quelconque.

En fait, une équipe d’astronomes a annoncé avoir suivi RR Lyraes dans la Voie lactée jusqu’à ce qu’ils parviennent à trouver le bord de notre galaxie d’origine.

En ce qui concerne la forme, cependant, les collisions d’étoiles à neutrons semblent être la clé.

“S’ils sont brillants et pour la plupart sphériques, et si nous savons à quelle distance ils se trouvent, nous pouvons utiliser les kilonovae comme une nouvelle façon de mesurer la distance indépendamment – un nouveau type de règle cosmique”, a déclaré Watson. “Savoir quelle est la forme est crucial ici, car si vous avez un objet qui n’est pas sphérique, il émet différemment, selon votre angle de vue. Une explosion sphérique [provides] beaucoup plus de précision dans la mesure.”