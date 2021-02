Les astronomes ont découvert un type unique d’étoile se comportant plutôt étrangement à environ 15000 années-lumière de distance, projetant son faisceau d’ondes radio dans des directions étranges et semblant inverser sa polarité.

Le magnétar Swift J1818.0-1607, découvert en 2020, est l’un des 30 autres objets de ce type détectés dans la Voie lactée (à ce jour). Swift est rare, même parmi ces quelques privilégiés.

Les magnétars sont des étoiles supergéantes qui ne parviennent pas à devenir des supernova et s’effondrent à la place en noyaux ultra-denses grâce à leur propre immense gravité. Contrairement aux autres types d’étoiles à neutrons qui se forment de la même manière, les magnétars produisent des champs magnétiques extrêmement puissants, d’où le nom.

Crédit d’image: X-ray: NASA / CXC / Univ. de Virginie-Occidentale / H. Blumer; Infrarouge (Spitzer et Wise): NASA / JPL-CalTech / Spitzer





Suite à une série de nouvelles observations fournies par les scientifiques du Centre d’excellence de l’ARC pour la découverte des ondes gravitationnelles (OzGrav), les chercheurs ont découvert que Swift émettait également des ondes radio, se comportant plus comme un pulsar, une autre ramification d’étoiles à neutrons, qui projettent de puissants faisceaux. de rayonnement de leurs pôles, plutôt que d’un magnétar de jardin.

Au cours de huit observations sur une période de cinq mois tout au long de 2020, les astronomes ont remarqué que les impulsions radio avaient radicalement changé.

Swift s’est comporté comme un pulsar en mai, a présenté une sorte de faible scintillement en juin, puis a affiché un mélange d’impulsions de type pulsar et de type magnétar en juillet avant de finalement s’installer en août dans un état plus proche du magnétar.

Aussi sur rt.com Les astronomes détectent de gigantesques bulles de rayons X s’étendant au-dessus et au-dessous de la Voie lactée

De plus en plus, ce comportement étrange a conduit les chercheurs à soupçonner que Swift pourrait être le chaînon manquant entre les magnétars et les pulsars qui relie cette famille dense et dysfonctionnelle d’étoiles mortes.

« Ce comportement bizarre n’a jamais été vu auparavant dans aucun autre magnétar radio-fort, » L’auteur principal de l’étude, Marcus Lower de l’Université de Swinburne et du CSIRO, a déclaré.

Maintenant, les chercheurs proposent un nouvel état possible d’évolution stellaire jusqu’ici invisible pour l’humanité, soupçonnés que cela «Le faisceau radio s’est brièvement retourné vers un pôle magnétique complètement différent situé dans l’hémisphère nord du magnétar.»

Ils espèrent maintenant confirmer cette hypothèse par l’observation directe d’un tel flip pour prouver une fois pour toutes si ces magnétars étranges et loufoques sont bien une nouvelle race ou si Swift représente une valeur aberrante audacieuse.

Aussi sur rt.com Des cercles fantômes mystérieux et inexpliqués planant dans l’espace laissent les astronomes perplexes

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!