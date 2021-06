Les astronomes détectent les ondes gravitationnelles des collisions entre les étoiles à neutrons et les trous noirs

Le 5 janvier 2020, le Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) aux États-Unis a découvert une onde gravitationnelle – des ondulations dans l’espace-temps lui-même – provenant de la fusion d’un trou noir – un endroit dans l’espace avec une gravité si élevée que même la lumière ne peut pas s’échapper, et une étoile à neutrons – le noyau effondré d’une étoile supergéante. Ce fut la première onde gravitationnelle issue de la fusion d’un trou noir et d’une étoile à neutrons. Depuis 2016, lorsque la toute première onde gravitationnelle a été détectée, confirmant la prédiction d’Albert Einstein, toutes les ondes gravitationnelles que les scientifiques ont pu détecter provenaient de deux trous noirs fusionnant l’un dans l’autre ou de deux étoiles à neutrons entrant en collision. La détection, qui devait encore subir le test rigoureux de l’examen scientifique, est venue comme un vent de fraîcheur pour la communauté des astrophysiciens. Envoyant l’excitation des astronomes vers les étoiles, l’observatoire a détecté une autre onde gravitationnelle, elle aussi issue d’une autre fusion d’un trou noir et d’une étoile à neutrons, le 15 janvier.

Les scientifiques ont testé les signaux par rapport à des contrôles de qualité rigoureux et ont confirmé leur véracité. Ils ont découvert que la première onde provenait d’un événement cosmique au cours duquel une étoile à neutrons d’une masse 1,9 fois celle du soleil a fusionné dans un trou noir neuf fois plus lourd que le soleil.

« Nous avons maintenant vu les premiers exemples de trous noirs fusionner avec des étoiles à neutrons, nous savons donc qu’ils existent », a déclaré Maya Fishbach, l’une des astronomes et boursière postdoctorale Einstein de la NASA, dans un communiqué de presse. par la Northwestern University aux États-Unis. le résultats ont été publiés dans l’Astrophysical Journal Letters le 29 juin.

La longue liste d’auteurs de recherche comprend le nom d’Anjali Yelikar, originaire d’Hyderabad et faisant son doctorat au Rochester Institute of Technology. Yelikar était une étudiante de premier cycle lorsque les ondes gravitationnelles ont été détectées pour la première fois en 2016. Maintenant, « C’est un vrai rêve devenu réalité de faire partie d’une découverte comme celle-ci », a-t-elle déclaré dans un déclaration par l’Institut de technologie de Rochester.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici