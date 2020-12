Une nouvelle étude du ciel dans le spectre des rayons X a capturé des structures jusqu’ici invisibles, mais incroyablement grandes, cachées à la vue de tous dans la Voie lactée et au-delà.

Les structures en question sont des bulles géantes composées de rayons X, émanant du centre galactique et s’étendant au-delà, à la fois au-dessus et au-dessous, du plan galactique.

Ils sont si gros qu’ils éclipsent les bulles de Fermi de rayonnement gamma que l’humanité a déjà observées.

Les découvertes ont été faites par une équipe d’astrophysiciens dirigée par Peter Predehl de l’Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne.

Predehl et son équipe soupçonnent que les rayons X vraiment gargantuesques et les bulles de Fermi sont liés et peuvent partager un point d’origine commun et violent.

Les zones au-dessus et au-dessous du plan galactique, ou la section de disque habitée par la grande majorité de la matière dans la Voie lactée, y compris les étoiles, les planètes, la nébuleuse et divers autres corps, sont comparativement vides.

Les bulles de Fermi (rouge) et les bulles eROSITA (cyan). © Predehl et al., Nature, 2020





En 2010, le télescope gamma de Fermi a repéré les soi-disant bulles de Fermi, des structures remplies de gaz chauds et de champs magnétiques qui émettent un rayonnement gamma révélateur, s’étendant sur près de 30 000 années-lumière dans chaque direction.

Les principales théories suggèrent que ces bulles sont le résultat d’une activité passée dans le centre galactique, mais personne ne sait exactement ce que cela aurait pu être. Beaucoup pensent que cela aurait pu être causé par un groupe massif de naissances d’étoiles se déroulant presque simultanément ou peut-être même par une crise de colère d’un trou noir supermassif qui s’est depuis apaisé.

Dans ce contexte, la découverte récente de ces bulles massives à rayons X pourrait permettre à la communauté scientifique de se concentrer sur la source des deux types de bulles.

Les bulles de rayons X ont été repérées par eROSITA, un télescope à rayons X à bord de l’observatoire spatial Spektr-RG qui renvoyait auparavant une carte galactique pratique de la Voie lactée qui capturait de nombreux objets dont l’humanité n’avait jamais été témoin auparavant.

Les bulles de rayons X vraiment vastes s’étendent à 45 661 années-lumière du centre galactique, éclipsant les bulles de Fermi.

«Les bulles de Fermi et l’émission de rayons X à grande échelle révélées par eROSITA présentent une remarquable similitude morphologique», les chercheurs ont écrit dans leur article.

«Nous suggérons donc que les bulles de Fermi et la structure eROSITA sont physiquement liées, et nous nous référons à cette dernière sous le nom de« bulles eROSITA ». Notre découverte confirme l’origine commune suggérée précédemment des deux objets.

Les bulles de Fermi sont elliptiques tandis que les bulles eROSITA semblent être presque parfaitement sphériques. Les eROSITA sont également beaucoup plus grands et sont comparables en taille au disque galactique lui-même.

Les bords des bulles d’eROSITA sont également brillants avec les rayons X, indiquant que le gaz ici est plus chaud que le gaz qui l’entoure, ce qui suggère qu’il peut s’agir d’une sorte d’onde de choc d’un événement énergétique massif.

Le « reste de supernova Vela ». © Peter Predehl, Werner Becker (MPE), Davide Mella





Alors que l’activité des étoiles pourrait expliquer les bulles, ce serait un peu exagéré en termes de production d’énergie nécessaire pour produire des structures de cette échelle. Cependant, un trou noir supermassif galactique qui est un matériau d’accrétion à grande échelle pourrait éventuellement convenir, tout comme une activité extrême de supernova.

Alors que les spéculations et les recherches sur les bulles se poursuivent, nous avons maintenant des preuves directes que le plasma peut être réchauffé grâce à la découverte, ce qui nous aidera à explorer plus loin dans le temps les origines de la Voie lactée et peut-être l’univers lui-même.

