Les astronomes ont découvert une «autoroute céleste» pour traverser le système solaire beaucoup plus rapidement qu’il n’était possible auparavant. Le développement soulève la perspective d’envoyer rapidement des métiers à travers de vastes étendues de l’espace.

L’extraordinaire réseau d’autoroutes a été découvert par une équipe internationale de chercheurs de Serbie et des États-Unis. Les routes peuvent transporter des comètes et des astéroïdes à presque la distance de Jupiter à Neptune en moins d’une décennie et une incroyable centaine d’unités astronomiques en moins d’un siècle.

Pour décomposer cela, une seule unité astronomique est à peu près la distance entre la Terre et le Soleil et équivaut à environ 150 millions de kilomètres. La distance entre Jupiter et Neptune est de près de 25 unités astronomiques.

Les scientifiques disent que le réseau pourrait être utilisé pour envoyer des engins spatiaux aux confins de notre système planétaire relativement rapidement, et pour surveiller et comprendre les objets proches de la Terre qui pourraient entrer en collision avec notre planète.

L’équipe a observé la structure dynamique des routes, qui forment une série d’arcs connectés à l’intérieur de ce que l’on appelle des variétés spatiales qui s’étendent de la ceinture d’astéroïdes à Uranus et au-delà.

Ce phénomène nouvellement découvert agit sur plusieurs décennies, par opposition aux centaines de milliers ou millions d’années qui sont typiques de la dynamique du système solaire.

Les experts disent que les structures d’arc les plus remarquables sont liées à Jupiter et aux fortes forces gravitationnelles qu’elle exerce.

«Il n’est pas surprenant que Jupiter puisse induire un transport à grande échelle à des échelles de temps décennales, car les missions spatiales ont été spécifiquement conçues pour le transport assisté par Jupiter, les survols de Voyager 1 et Voyager 2 en étant des exemples cardinaux», écrivent les astronomes. dans leur article.

Le fait que les aides de gravité peuvent être activées par des variétés est également bien connu des astrodynamiciens.

«Pourtant, leur influence généralisée sur les corps célestes naturels a été largement sous-évaluée et inexplorée», ajoutèrent-ils.

le « Autoroute céleste » Les structures ont été découvertes en rassemblant des données numériques sur des millions d’orbites dans notre système solaire et en calculant les chiffres sur la façon dont ces orbites s’intègrent dans des variétés spatiales déjà connues.

L’équipe dit que leurs résultats doivent être étudiés plus avant, à la fois pour déterminer comment les routes pourraient être utilisées par les engins spatiaux et comment les collecteurs se comportent à proximité de notre planète.

La recherche a été publiée dans la revue Science Advances avec le titre accrocheur «Les arches du chaos dans le système solaire».

