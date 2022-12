Les astronomes découvrent un rare regard sur un trou noir supermassif engloutissant une étoile

En février, le Installation transitoire de Zwicky en Californie a repéré un éclair brillant, porté par le ciel. C’était une éruption lumineuse, nommée AT 2022cmc, qui a provoqué plus de questions que de réponses.

Bien sûr, les éclairs du ciel en général ne sont pas vraiment une nouveauté. Les astronomes ont déjà vu des tonnes de ces lueurs jaillir de l’espace lointain – mais celle-ci en particulier existait dans une catégorie à part. Émanant d’environ 8,5 milliards d’années-lumière, il semblait émettre plus de lumière que 1 000 billions de soleils réunis.

L’esprit humain peut à peine comprendre une telle quantité, encore moins une telle quantité de… soleils.

Depuis la découverte spectaculaire de cette lueur, les scientifiques du monde entier ont commencé à essayer de décoder où, pourquoi et même comment l’événement éblouissant aurait pu se produire. Et une paire d’articles publiés mercredi dans les revues Nature et Nature Astronomy concluent que Zwicky a capté le signal d’un “événement de perturbation des marées” ou TDE particulièrement extrême.

Ou en d’autres termes, l’équipe à l’origine de ces études pense que le flash provenait d’un jet de matière se déversant de l’intérieur d’un trou noir supermassif, voyageant à des vitesses supersoniques et dirigé directement vers notre planète.

“Nous avons découvert que la vitesse du jet correspond à 99,99 % de la vitesse de la lumière”, a déclaré Matteo Lucchini, chercheur à l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du MIT et co-auteur de l’étude. publié dans Nature Astronomy, dit dans un communiqué.

Quand le pionnier du trou noir John Wheeler a présenté l’idée du combo TDE-jet en 1971, il l’a décrit comme “un tube de dentifrice serré par son milieu”, le conduisant à “éjecter de la matière par les deux extrémités”. Seulement environ 1% des TDE produisent ces jets ultrarapides ou relativistes de plasma et de rayonnement jaillissant de ses deux pôles.

Ce jet, si l’équipe a raison sur son existence, représenterait l’événement de perturbation de marée le plus lointain jamais détecté. Mais ce qui frappe surtout, c’est son luminosité. C’est parce que plus l’objet est brillant, plus il est facile d’en tirer des informations.

Au total, 21 télescopes à travers le monde ont recueilli des données d’observation sur le jet à travers une large gamme de types de lumière, des ondes radio aux rayons gamma à haute énergie. Toutes ces informations ont ensuite été comparées aux données d’événements cosmiques connus allant des étoiles à neutrons aux kilonovae, mais la seule possibilité qui fournissait une correspondance solide était un TDE à jet pointant droit sur nous.

À cette fin, les chercheurs pensent qu’il apparaît comme anormalement brillant de notre point de vue sur Terre pour deux raisons.

Premièrement, le trou noir du jet est susceptible de dévorer une étoile proche, libérant ainsi une quantité substantielle d’énergie et émettant une tonne de lumière pendant son festin. Comme le dit le co-auteur de l’étude du MIT, Dheeraj “DJ” Pasham, le jet est extrêmement actif et dans une “frénésie d’hyper-alimentation”.

“Il avale probablement l’étoile au rythme de la moitié de la masse du soleil par an”, a déclaré Pasham dans un communiqué. “Une grande partie de cette perturbation des marées se produit très tôt, et nous avons pu saisir cet événement dès le début, une semaine après que le trou noir a commencé à se nourrir de l’étoile.”

Mais le deuxième – et le plus fascinant, à notre avis – est dû à un effet appelé “amplification Doppler”.

Qu’est-ce que l’amplification Doppler ?

Fondamentalement, le effet Doppler fait référence à la façon dont les ondes sonores, les ondes lumineuses et tout autre type d’onde changent lorsque la chose qui produit ces ondes se déplace vers ou loin de vous.

Pensez à ce qui se passe lorsqu’une voiture émet de la musique passe devant votre maison. Au fur et à mesure qu’il s’éloigne, le son devient non seulement moins prononcé, mais il change souvent de hauteur. C’est parce que les ondes sonores s’étirent en quelque sorte, ce qui fait que votre cerveau les reconnaît comme étant à un ton plus bas.

L’effet Doppler se produit également avec les ondes lumineuses – souvent qualifiées par les astronomes de décalage vers le rouge lorsqu’il s’agit de galaxies brillantes et d’étoiles qui s’éloignent de notre planète.

NASA/JPL-Caltech//R. Blessé (Caltech-IPAC)



Au fur et à mesure que ces éléments s’éloignent, les ondes lumineuses qu’ils émanent s’étirent, passant de bleuâtres plus serrés à des rouges plus détendus. Finalement, ils marchent même dans les eaux infrarouges, invisibles aux yeux humains et aux machines optiques standard – c’est pourquoi le télescope spatial James Webb de la NASA est si important. Il peut capturer ces longueurs d’onde super-étirées présentes dans l’univers profond et sombre.

Mais dans le cas du jet relativiste d’AT 2022cmc, la lumière se déplace vers nous, donc ça ne devient pas plus rouge ou plus doux avec la distance. Il devient de plus en plus luminescent tandis que ses photons se rapprochent de nos télescopes, encore renforcés par le fait qu’ils crachent avec suffisamment de vigueur pour correspondre presque à la vitesse de la lumière.

“Parce que le jet relativiste pointe vers nous, cela rend l’événement beaucoup plus brillant qu’il n’apparaîtrait autrement et visible sur une plus large étendue du spectre électromagnétique”, a déclaré Giorgos Leloudas, astronome à DTU Space au Danemark et co-auteur de la étudier dans la nature.

En règle générale, des éclats de lumière anormalement brillants comme celui-ci ont tendance à provenir de ce que l’on appelle des éclats de rayons gamma. Les sursauts gamma sont également de magnifiques jets, bien qu’ils soient constitués d’émissions de rayons X crachées par des étoiles massives lorsque leurs corps stellaires s’effondrent. En raison de leur nature scintillante, ces phénomènes ont tendance à peupler le panthéon de l’astronomie. Le mois dernier, en fait, les scientifiques ont été stupéfaits par un puissant sursaut gamma provenant de quelque 2,4 milliards d’années-lumière dans l’univers. Il s’appelle littéralement BOAT – le plus brillant de tous les temps.

Collaboration NASA/DOE/Fermi LAT



Mais AT 2022cmc, après de nouvelles spéculations, n’était certainement pas un sursaut gamma.

“Cet événement particulier était 100 fois plus puissant que la rémanence la plus puissante du sursaut gamma”, a déclaré Pasham. “C’était quelque chose d’extraordinaire.”

Et voilà, après des semaines d’exploration de données et de suppression de tous les arrêts d’observation astronomique avec des télescopes à rayons X, radio, optiques et UV, l’équipe a conclu qu’AT 2022cmc devait provenir du tourbillon magnétique de débris d’un trou noir. Ce doit être un événement de perturbation de marée, pigmenté par l’effet Doppler. Si tel est le cas, cela en fait le quatrième TDE boosté par Doppler jamais trouvé et le premier événement boosté par Doppler en général vu depuis 2011. C’est aussi le premier TDE trouvé à l’aide d’un relevé optique du ciel.

Les scientifiques ont également pu utiliser le spectre complet des observations d’AT 2022cmc pour aider à déterminer sa température et sa distance.

“Notre spectre nous a dit que la source était chaude : environ 30 000 degrés, ce qui est typique pour un TDE”, a déclaré Matt Nicholl, professeur agrégé à l’Université de Birmingham. “Mais nous avons également constaté une certaine absorption de la lumière par la galaxie où cet événement s’est produit. Ces lignes d’absorption étaient fortement décalées vers des longueurs d’onde plus rouges, nous indiquant que cette galaxie était beaucoup plus éloignée que prévu.”

Remarquablement, le centre de cette galaxie lointaine n’est pas encore visible car il est emporté par la luminosité d’AT 2022 cmc, mais lorsqu’il finit par s’estomper, la galaxie source peut devenir observable avec le télescope James Webb.

En attendant, les chercheurs continueront de scruter le ciel à la recherche du TDE à réaction exotique et mal compris.

“Nous nous attendons à beaucoup plus de ces TDE à l’avenir”, a déclaré Lucchini. “Alors nous pourrons peut-être dire, enfin, comment exactement les trous noirs lancent ces jets extrêmement puissants.”