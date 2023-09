Les astronomes décodent le mystère de la « commutation » du pulsar

Les fluctuations farfelues de luminosité d’une étoile morte en rotation rapide sont dues à l’environnement extrême entourant l’objet, selon une équipe d’astronomes qui l’ont observé.

Regardez un extrait du film Feminist Horror Noir Perpetrator de Jennifer Reeder

Les pulsars sont des restes d’étoiles magnétiques à rotation rapide qui émettent un rayonnement électromagnétique. Ils sont parfois appelés « phares cosmiques », parce que les jets de lumière qu’ils émettent de manière fiable peuvent être chronométrés avec précision pour comprendre d’autres aspects du cosmos, comme les ondulations de l’espace-temps que nous appelons les ondes gravitationnelles.

Le pulsar récemment scruté par une équipe d’astronomes est nommé PSR J1023+0038, ou J1023. Il se trouve à environ 4 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sextans, où il tourne sur lui-même et extrait la matière de son étoile compagne. Le matériau accrété a formé un disque autour du pulsar et y tombe lentement.

Maintenant, les astronomes ont publié nouvelles découvertes sur le pulsar dans Astronomie et astrophysique cela suggère que l’activité dans les régions les plus internes du disque d’accrétion – en particulier les éjections de matière – est responsable des étranges fluctuations de l’objet.

« Nous avons été témoins d’événements cosmiques extraordinaires au cours desquels d’énormes quantités de matière, semblables à des boulets de canon cosmiques, sont lancées dans l’espace en un laps de temps très bref, quelques dizaines de secondes, à partir d’un petit objet céleste dense tournant à des vitesses incroyablement élevées », a déclaré Maria Cristina Baglio. , astronome à l’Université de New York à Abu Dhabi et auteur principal de l’étude, dans un observatoire européen austral libérer.

Depuis 10 ans, le pulsar saute entre deux” modes » – une dans laquelle l’étoile morte émet une lumière visible de fréquence plus élevée, de la lumière ultraviolette et des rayons X, et une autre dans laquelle le pulsar s’assombrit et émet des ondes radio. Les modes durent entre quelques secondes et plusieurs minutes.

Les observations du pulsar ont été prises par le Very Large Telescope et le New Technology Telescope de l’ESO, ainsi que par l’Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA). Le pulsar a effectué 280 changements de mode pendant les deux -fenêtre d’observation nocturne.

« Nous avons découvert que le changement de mode découle d’une interaction complexe entre le vent du pulsar, un flux de particules de haute énergie s’éloignant du pulsar et la matière circulant vers le pulsar », a déclaré Coti Zelati, co-auteur de l’étude et astronome à l’Institut national italien d’astrophysique (INAF).

Dans le mode basse fréquence du pulsar, la matière tombant à la surface du pulsar est expulsée par le jet du pulsar. Mais la matière entourant le pulsar se réchauffe au cours du processus et est réchauffée par le vent soufflant de l’étoile, provoquant le mode supérieur du pulsar. Les « boulets de canon cosmiques » éjectés par le jet sont des gouttes de matière chauffée expulsées, ont conclu les chercheurs. Une fois que le pulsar a cédé ce matériau chauffé, il revient à son mode basse fréquence.

Les pulsars sont considérés comme fiables, à tel point qu’ils sont utilisés pour détecter le fond des ondes gravitationnelles. Donc, être témoin d’un pulsar avec un historique d’émissions saccadées était déroutant… jusqu’à maintenant !

En savoir plus : Des découvertes révolutionnaires sur les ondes gravitationnelles suggèrent que les trous noirs supermassifs déforment constamment l’espace-temps