Les astronomes de l’île d’Irlande trouvent un terrain d’entente sous les étoiles après avoir construit un nouveau télescope | Nouvelles du Royaume-Uni

Une collaboration entre des observatoires d’Irlande du Nord et de la République montre comment la science transcende la politique de division.

La contribution de l’île à la recherche astronomique a eu un impact mondial mais reste l’un de ses secrets les mieux gardés à la maison.

Les observatoires de Dunsink, près de Dublin, et d’Armagh en Irlande du Nord ont joué un rôle déterminant dans la découverte scientifique pendant plus de 200 ans.

Le télescope de l’observatoire d’Armagh est un morceau de « l’histoire astronomique »



L’observatoire d’Armagh abrite « un véritable morceau d’histoire astronomique », le plus ancien télescope du monde encore dans sa position d’origine.

Michael Burton, directeur de l’observatoire, explique : « Le NGC, nouveau catalogue général, est probablement l’œuvre pour laquelle nous sommes le plus connus.

« Il s’agit d’un catalogue des objets les plus intéressants du ciel nocturne, les nébuleuses, et il a été cartographié et catalogué à l’aide d’un télescope qui fonctionne encore aujourd’hui. »

L’observatoire de Dunsink est connu dans le monde entier, non seulement pour l’astronomie mais aussi pour les mathématiques.

C’est ici que Sir Rowan William Hamilton, un ancien astronome royal d’Irlande, a conçu l’algèbre linéaire.

Aujourd’hui, les étudiants de Dunsink utilisent les données de la mission de l’orbiteur solaire de l’Agence spatiale européenne pour étudier le soleil.

Des universités des deux côtés de la frontière ont uni leurs forces pour construire un radiotélescope – LOFAR – au château de Birr, dans le comté d’Offaly.

Des étudiants de Dunsink utilisent les données de l’ESA pour étudier le soleil



M. Gallagher dit que le télescope leur permet d’étudier comment les explosions sur le soleil affectent la Terre



Peter Gallagher, directeur de l’observatoire de Dunsink, a déclaré : « Ce télescope nous permet d’étudier les explosions sur le soleil et leur impact sur notre planète.

« Cela nous aide à regarder les exoplanètes, comme les petites ou grandes planètes en orbite autour d’autres étoiles.

« Cela nous aide à regarder l’origine même de l’univers, et d’où viennent toutes les galaxies et toutes les étoiles et nous-mêmes. »

Mme Mullan dit que le partenariat arrive à un moment « où nous avons besoin d’espoir »



La recherche astronomique a fait l’objet du tout premier accord transfrontalier, les gouvernements du nord et du sud trouvant un terrain d’entente dans le domaine scientifique.

Le renouvellement du partenariat entre observatoires permettra à l’île de conserver son statut mondial de recherche.

Caitriona Mullan, conseillère stratégique du projet, a déclaré que le partenariat intervient à un moment « où nous avons besoin d’espoir ».

Elle a ajouté : « Pour pouvoir contempler ces joyaux de la couronne de la recherche scientifique, qui ont été créés au siècle des Lumières en raison de la reconnaissance du rôle de la science dans le développement des connaissances humaines et la démocratisation des connaissances, je pense c’est très précieux d’y penser. »