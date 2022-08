Les astronomes attrapent une nouvelle pluie de météores dans une explosion

Nous considérons l’espace comme un vide vide, mais c’est aussi un endroit très dynamique avec beaucoup d’objets traversant le système solaire interne tout le temps, remuant les choses. Parfois, nous pouvons même voir la façon dont notre voisinage cosmique change d’ici sur Terre sous la couverture de sécurité que nous appelons une atmosphère.

Un réseau de caméras mis en place dans le monde entier pour rechercher des météores a capturé le dernier lot de nouveaux objets à déplacer de notre côté de notre petite ville céleste la semaine dernière.

La Réseau mondial de météores documenté la pluie de météores 18-Aquariids pour la première fois les 15 et 16 août. une nouvelle douche a été signalée par l’astronome vétéran et expert en pluie de météores Peter Jenniskens, qui est affilié à la NASA et au SETI Institute.

Des caméras tout-ciel de la Floride au Chili en passant par l’Afrique ont observé collectivement trois douzaines de météores nouvellement classés alors qu’ils brûlaient haut dans l’atmosphère.

L’explosion inattendue de l’activité météorique a été analysée et déterminée comme faisant probablement partie d’un nouveau flux de débris cosmiques. Le rapport initial note que l’approche des météores semble chevaucher “celle de la comète perdue D/1770 L1 (Lexell) lors de ses retours en 1770 et 1776… peut-être par coïncidence”.

Il est peu probable que la nouvelle pluie de météores supplante les Perséides en termes d’averses annuelles que l’humanité anticipe chaque mois d’août, mais ce n’est qu’une raison de plus de sortir la nuit et de regarder vers le ciel à cette période de l’année.