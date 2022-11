Les astronautes surveilleront leur santé à l’aide de l’outil à ultrasons du fabricant de jeux vidéo Level Ex

Niveau Exune société de jeux vidéo médicaux proposant des logiciels pour former des chirurgiens à distance, a annoncé qu’elle participerait à l’une des 38 expériences scientifiques et de recherche accompagnant les astronautes de SpaceX à bord de Polaris Dawn, la première des trois missions de vol spatial habité.

L’équipage de Polaris Dawn et Dragon se rendra à une altitude de 1 400 km, l’orbite terrestre la plus élevée jamais parcourue, et tentera une sortie dans l’espace commerciale unique en son genre, forçant les astronautes à subir des niveaux de rayonnement relativement élevés et à être exposés à un vide poussé pendant le sortie dans l’espace.

Le profil de la mission permettra une analyse pour évaluer les effets du vol spatial sur le corps humain et fournira à l’équipage les outils pour se diagnostiquer et se soigner en cas de problème médical.

“Dans les missions de vols spatiaux habités, les équipages doivent être prêts à résoudre les problèmes médicaux au fur et à mesure qu’ils surviennent – un défi pour de nombreuses raisons, notamment leur formation médicale limitée et le fait que les corps fonctionnent différemment en raison de la microgravité”, a déclaré Level Ex. MobiHealthActualités dans un e-mail.

Level Ex contribue aux projets de recherche Polaris Dawn en fournissant un outil qui entraînera les astronautes à détecter les problèmes de santé à l’aide d’une sonde à ultrasons, la seule modalité d’imagerie disponible dans l’espace, et pourra le faire en route et de manière indépendante au besoin.

Grâce à une subvention du Translational Research Institute for Space Health (TRISH) et de la NASA, financée par la mission Mars, Level Ex a créé un simulateur d’ultrasons réaliste pour capturer le jumeau numérique d’un astronaute avant qu’il ne parte dans l’espace.

Le modèle peut être modifié en fonction des adaptations physiologiques connues à la microgravité au fil du temps. Ensuite, les astronautes peuvent suivre une formation juste à temps dans l’espace qui recrée ce à quoi devrait ressembler la physiologie de cet astronaute sous échographie après une période allouée dans l’espace.

“En collaboration avec SpaceX, TRISH et KBR, la société ont développé une formation juste à temps et des conseils de procédure en vol pour aider les équipages à effectuer des procédures d’échographie médicale. Au cours de l’orbite de 5 jours, l’équipage suivra les schémas de circulation sanguine et testera les solutions d’entraînement juste à temps issues de ce projet, visant à permettre aux astronautes de mieux surveiller leur santé et de maximiser leur sécurité dans l’espace “, a relayé Level Ex dans le courriel.

Les projets de recherche visent à améliorer la santé des humains sur Terre et la santé des astronautes pour les vols spatiaux de longue durée à l’avenir.

Polaris Dawn devrait être lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride au plus tôt en mars 2023.

LA GRANDE TENDANCE

Plusieurs projets de recherche sur la santé humaine dans l’espace sont en cours.

En octobre, quatre astronautes ont été lancés depuis le centre spatial Kennedy de la NASA et se sont dirigés vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la 5e mission de l’équipage commercial de SpaceX.

Le voyage a commencé une aventure de six mois dans la recherche spatiale qui a soutenu des centaines d’enquêtes de recherche et de développement technologique, y compris celles visant à créer une rétine artificielle à base de protéines et à évaluer comment les microbes intestinaux changent dans l’espace.