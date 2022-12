Les astronautes se dirigeant vers Mars pourraient dîner sur les tomates cultivées dans l’espace de la NASA

L’ingénieur de vol Nicole Mann a installé l’étude “Veg-05” sur la Station spatiale internationale, a déclaré la NASA dans un article de blog Jeudi.

Qu’est-ce que Veg-05, demandez-vous ?

Eh bien, voici le nom long et compliqué du Végé-05 étude : La valeur nutritionnelle de la productivité des cultures de salades à cueillir et à manger et son acceptabilité pour compléter l’enquête sur le système alimentaire de l’ISS.

Bien qu’au risque de trop simplifier, j’appellerais cela la tentative de l’agence de faire pousser des tomates spatiales.

Fondamentalement, l’objectif est de cultiver des plants de tomates nains (essentiellement des tomates cerises) sous deux traitements de qualité lumineuse différents dans l’espace et dans une étude parallèle au sol. Le 26 novembre, les précieuses semences de tomates de la mission ont été envoyé vers l’ISS via une fusée SpaceX Falcon 9. Une fois que certaines tomates ont germé, l’équipe analysera les différences de rendement en fruits, de composition nutritionnelle et de niveaux microbiens, ou la quantité de bactéries présentes.

Pour être clair, cette analyse sera menée à la fois avec des outils scientifiques et des enquêtes personnelles.

Oui, les membres de l’équipe d’étude prévoient littéralement de manger les tomates et d’évaluer la saveur, la texture, la jutosité et d’autres éléments que nous prendrions normalement en compte lors de l’achat d’ingrédients marinara faits maison.

Je me demande si ces tomates spatiales, officiellement surnommées la variété Red Robin, ressembleront davantage à une situation dodue, sur la vigne, mieux adaptée à la bruschetta, ou plus proche de ces tomates fermes idéales pour les sauces longuement mijotées et les salades fraîches. .

Ou peut-être pouvons-nous obtenir les deux textures ? Ni? C’est pourquoi nous avons besoin d’une étude cosmique sur la tomate.

Gioia Massa



Mais pourquoi avons-nous besoin de space salad ?

En bref, il semble que la NASA se prépare pour un avenir prometteur d’expéditions d’astronautes dans l’espace lointain, martiennes et lunaires extra-longues.

Je veux dire, Artémis I ouvre déjà techniquement la voie aux bases lunaires, aux habitats et à la connectivité Internet, ce qui finira par préparer le terrain pour le rêve de l’agence d’emmener les humains sur Mars. Nous avons même un prototype médicament “holoporté” concept en cours d’élaboration au profit de l’exploration de l’espace lointain, grâce à HoloLens de Microsoft.

Et le fait est que les aliments frais seront finalement plus nutritif – et délicieux – pour tous ceux qui s’aventurent dans l’étreinte lointaine de l’univers. Il est également assez difficile d’apporter de la nourriture terrestre aux astronautes avec des missions de réapprovisionnement, une option complexe et coûteuse qui ne serait pas du tout possible pour ceux qui partent un jour pour des voyages de longue durée.

“Le régime emballé actuellement utilisé par les équipages en orbite terrestre basse fonctionne bien et a soutenu une présence humaine ininterrompue dans l’espace depuis le 2 novembre 2000”, a écrit la NASA. dans un aperçu de l’étude. “Cependant, il repose sur de fréquentes missions de réapprovisionnement. Au cours d’une mission de deux ou trois ans sur Mars, les vitamines et la qualité des aliments emballés se dégraderaient avec le temps. Une supplémentation avec des cultures fraîches et comestibles fournira les nutriments nécessaires tout en améliorant la variété alimentaire. “

“Des preuves anecdotiques”, poursuit l’agence, “soutiennent également le potentiel d’avantages psychologiques pour les astronautes, enracinés dans le plaisir de manger et de prendre soin des plantes”.

Avec ces raisons à l’esprit, il y a en fait toute une enquête sur la façon de cultiver des cultures naturelles sur l’ISS. Veg-05 n’est qu’une pièce du puzzle.

Nasa



Le pouvoir de la tomate

Les dernières requêtes de la NASA sur les tomates sont nées de la Végé-04 étude, qui portait sur la production de feuilles de moutarde mizuna. Végé-04 suivi Végé-03, qui fabriquait des prototypes de chou, de chou frisé, de laitue romaine et de laitue ; et Veg-03 est venu après Végé-01, qui fut la première exploration de la romaine. Veg-02, si vous vous posiez la question, se concentrait également sur la romaine — ouais, la romaine spatiale devrait surpasser la romaine terrestre à ce rythme — mais cette fois-là, les feuilles n’étaient pas destinées à la consommation humaine.

Au total, l’effort de salade spatiale de la NASA s’appelle “Végétarien“, qui signifie succinctement The Vegetable Production System. C’est le nom du unité de croissance des plantes sur l’ISS, où toute la magie opère.

De plus, les études Veggie transcendent les sous-catégories “Veg”. Par exemple, il y a quelques années, quelques expériences non comestibles ont produit des lentilles, des radis et même des algues. L’année dernière, l’équipage de la station spatiale a également avalé des tacos spatiaux, car les astronautes ont réussi à récolter du piment vert piquant. (Ces tacos, cependant, ne faisaient pas officiellement partie de Veggie).

NASA/Megan McArthur



En fin de compte, les cultures spatiales peuvent, de manière fascinante, s’avérer également surpasser la valeur nutritionnelle des cultures terrestres. Plus tôt cette année, à titre d’exemple, les scientifiques ont présenté leur plan pour ce qu’on appelle la laitue transgénique, cultivable dans l’espace.

Ce type spécial de laitue est similaire à son homologue normal, sauf qu’il est génétiquement modifié pour prévenir la perte osseuse, une complication médicale qui affecte les personnes en apesanteur. Normalement, les astronautes doivent s’injecter des substances qui aident à atténuer le problème, mais ne serait-il pas préférable de manger une salade qui prévient la perte osseuse ? Peut-être y aura-t-il un jour un moyen de modifier tous les ingrédients frais de Veggie de la même manière.

Qui aurait cru que la salade pouvait être si puissante ?