Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) sont peut-être loin de chez eux, mais ils ont apporté un peu de tradition terrestre dans l’espace en accueillant le nouvel an 2021. Les astronautes de l’ISS de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont recréé l’emblématique ball dropping tradition de la ville de New York à leur manière zéro gravité.

Les astronautes de la NASA Kate Rubins, Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi, astronaute de l’agence japonaise d’exploration aérospatiale, ont posté une vidéo le soir du Nouvel An où ils ont montré comment la tradition des largages de balles peut être recréée dans l’espace. Dans la vidéo, l’équipage d’astronautes a déclaré que, alors que de nombreuses personnes célébraient le Nouvel An sur leur planète d’origine, elles voulaient juste une partie de cette joie et de cette tradition dans l’espace également.

Mais oui, les traditions du Nouvel An dans l’espace peuvent être très différentes. Il y a de nombreux faits à prendre en compte, par exemple la gravité zéro. Puisque les astronautes étaient en apesanteur, ils ont modifié la tradition du largage de balle. L’équipe de cinq astronautes a fait un compte à rebours pour accueillir la nouvelle année 2021 et a suspendu un ballon qui ressemblait à de la terre qui flottait vers le haut. Donc, dans leur cas, c’était plus une tradition de vol de balle que de largage de balle.

Les astronautes espéraient que leur façon de célébrer inspirera beaucoup de gens de retour sur terre à créer leurs propres versions à balles.

Comment pouvez-vous faire «tomber» une balle quand il n’y a pas de haut ou de bas? L’équipage Exp 64 envoie les vœux du Nouvel An à tout le monde sur Terre et crée sa propre tradition de Times Square. pic.twitter.com/et4tnNEIHD – Station spatiale internationale (@Space_Station) 30 décembre 2020

La vidéo a recueilli environ 75 000 vues sur Twitter alors que les internautes souhaitaient aux astronautes une bonne année. Un utilisateur a commenté: «Bonne ☺ Nouvelle année de la part de nous tous ici sur terre, globe terrestre amériques et espère que cette année nous surmonterons tous COVID-19[feminine & la chose est revenue à la normale.

Alors qu’un autre utilisateur souhaitait être également à l’ISS pour célébrer cette version spatiale unique de la tradition du ball dropping. « Bonne année à tous! J’aurais aimé pouvoir être là-haut avec vous », a écrit la personne.

Un autre utilisateur a commenté: «Beau travail Actornauts. Ce serait bien si vous étiez réellement dans l’espace et non dans cette fausse configuration intégrée dans un 747 qui monte et descend donnant l’effet de l’apesanteur, j’aime comment il a dit «gravité zéro» avec des citations d’air.

La tradition du ball dropping à New York pour accueillir la nouvelle année a commencé en 1907. Selon Times Square NYC Org, le premier bal de la Saint-Sylvestre était en fer et en bois et décoré de cent ampoules de 25 watts. La balle mesurait 5 pieds de diamètre et pesait 317 kilogrammes. Le bal a été construit par un jeune métallurgiste immigré nommé Jacob Starr.

La chute de balle de Times Square a également été représentée dans la culture populaire. Le ball-dropping faisait partie du point culminant du film 2011 New Year’s Eve qui avait plusieurs scénarios. Le film mettait en vedette des acteurs tels que Hilary Swank, Robert De Niro, Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Katherine Heigl et Ashton Kutcher.