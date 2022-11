Les astronautes pourraient vivre et travailler sur la Lune d’ici 2030, selon la NASA

À quel point l’idée de vivre sur la lune vous semble-t-elle merveilleuse ? Regarder notre planète depuis la lune serait en effet une expérience à couper le souffle. Eh bien, selon un responsable de la NASA, cela pourrait être possible d’ici la fin de cette décennie. Howard Hu, le chef du programme de vaisseau spatial lunaire Orion de l’agence américaine, a déclaré que les humains pourraient être en mesure d’exister activement sur la lune pendant des “durées” avant 2030. Cela ne signifie pas seulement que les gens auront des habitats sur la lune. Selon Howard, il y aura des rovers tout autour pour les aider dans leur travail.

S’adressant à la BBC, Howard a déclaré: «Certainement, au cours de cette décennie, nous allons avoir des gens qui vivront pendant des durées, en fonction de la durée pendant laquelle nous serons à la surface. Ils auront des habitats, ils auront des rovers au sol. Il a également ajouté: “Nous allons envoyer des gens à la surface, et ils vont vivre sur cette surface et faire de la science.”

Howard Hu est le directeur principal d’Orion. Il est responsable de la conception, du développement, de la production et des opérations d’Orion de la NASA, qui effectue son premier essai en vol sans équipage autour de la Lune. Après une série de pépins techniques et d’ouragans, le lancement a eu lieu la semaine dernière depuis Cap Canaveral en Floride. Le vaisseau spatial Orion sans équipage était à plus de la moitié de la Lune le troisième jour de son voyage Artemis I.

Howard a qualifié cette mission de première étape vers l’exploration à long terme de l’espace lointain. Pas seulement pour les États-Unis mais pour le monde entier. Il a qualifié le jour du lancement de jour historique pour la NASA, ainsi que pour les personnes passionnées par les vols spatiaux habités et l’exploration de l’espace lointain.

« Nous retournons sur la lune. Nous travaillons à un programme durable et c’est le véhicule qui transportera les gens qui nous ramèneront sur la lune », a déclaré Howard.

La mission Artemis aidera la NASA et ses partenaires à mettre en pratique les procédures et à tester les technologies nécessaires pour explorer le système solaire en vue d’une mission humaine sur Mars.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici