Les astronautes équiperont la station spatiale de meilleurs panneaux solaires pour répondre à la demande de visiteurs croissants

Les astronautes se sont aventurés dans une sortie dans l’espace mercredi pour équiper la Station spatiale internationale de nouveaux panneaux solaires puissants pour répondre aux demandes électriques croissantes des visiteurs à venir. C’est la première d’une série de sorties dans l’espace pour équiper l’avant-poste orbital vieillissant d’ailes solaires plus petites mais plus puissantes. L’appoint électrique est nécessaire pour accueillir les passagers payants qui devraient passer, à commencer par une équipe de tournage russe cet automne. La NASA a mis en place des précautions de sécurité supplémentaires alors que l’astronaute français Thomas Pesquet et l’astronaute américain Shane Kimbrough travaillaient sur le réseau électrique principal de la station, pour éviter un choc électrique. Le duo a dû effectuer les parties les plus dangereuses de la sortie dans l’espace du côté nocturne de la Terre, pour empêcher les anciens panneaux solaires de la station d’absorber la lumière du soleil et de produire de l’électricité. Les surfaces métalliques de leurs combinaisons spatiales ont été recouvertes pour éviter tout contact.

Lancés par SpaceX au début du mois, le premier de ces nouveaux panneaux solaires allait être installé aux côtés des plus anciennes ailes de production d’électricité de la station, en fonctionnement continu depuis plus de 20 ans.

Les astronautes ont dû trimballer l’aile solaire repliée — 10 pieds de long, 4 pieds de large et 2 1/2 pieds d’épaisseur — jusqu’au chantier à l’extrémité gauche de la station. Une fois ancré en place, le panneau solaire a été conçu pour se dérouler comme un tapis rouge. Il fallait six minutes pour s’étendre jusqu’à ses 63 pieds de long.

Pesquet et Kimbrough repartiront dimanche pour installer un deuxième panneau solaire. Quatre autres seront lancés pour redynamiser la station spatiale.

La NASA veut que la station spatiale continue de mener des recherches scientifiques tout au long de cette décennie, et les touristes spatiaux vont taxer davantage le système électrique. Un réalisateur et une actrice russes devraient se rendre en octobre pour le tournage, suivis de riches entrepreneurs se lançant au Kazakhstan et à Cap Canaveral dans le cadre d’une campagne visant à ouvrir le marché de l’espace privé.

Le directeur du programme de la station spatiale de la NASA, Joel Montalbano, a déclaré que ces visiteurs suivront une formation rigoureuse avant le décollage.

