Les astronautes de SpaceX se lancent dans une expédition de recherche pour inverser le vieillissement du système immunitaire

La NASA a annoncé que quatre astronautes se lanceront vers la Station spatiale internationale (ISS) d’ici le 25 août pour une expédition scientifique de six mois visant à effectuer des recherches visant à améliorer les options de soins de santé sur Terre.

Lancés depuis le Kennedy Space Center, les astronautes SpaceX Crew-7 de la NASA mèneront plusieurs recherches parrainées par le laboratoire national de l’ISS.

Parmi les diverses études, des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco effectueront des recherches sur des puces tissulaires pour mieux comprendre la corrélation entre la régénération du foie et le vieillissement immunitaire afin de trouver de nouvelles façons d’améliorer le processus de guérison du foie.

Les puces de tissus sont de petits appareils capables de modéliser le fonctionnement des tissus humains. Les puces permettront aux chercheurs d’étudier le dysfonctionnement hépatique lié à l’âge et la régénération couramment observés chez les personnes âgées en utilisant des imitations de tissus hépatiques dans un environnement de microgravité.

L’enquête d’un mois menée à l’UC San Francisco aidera les chercheurs à comprendre la corrélation entre le vieillissement immunitaire et les résultats de guérison à un rythme plus rapide que celui observé sur Terre, car de nombreux changements physiologiques liés à l’espace ressemblent à ceux observés au cours du processus de vieillissement.

Après exposition à la microgravité, ces changements sont plus ou moins restaurés après la rentrée, ce qui permet aux chercheurs de mener une enquête bidirectionnelle sur le processus de vieillissement.

Grâce à cette enquête, les chercheurs espèrent déterminer comment le processus de vieillissement immunitaire peut être inversé ici sur Terre.

« L’envoi de ces puces immunitaires dans l’espace nous permettra de simuler le processus de vieillissement du système immunitaire et de comprendre comment il affecte la capacité de notre corps à se réparer à mesure que nous vieillissons », a déclaré Sonja Schrepfer, professeur de chirurgie à l’UCSF et responsable de l’enquête. dit dans un rapport.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En octobre, La 5e mission de l’équipage commercial de SpaceX a lancé une aventure de six mois dans la recherche spatiale, comprenant une enquête visant à créer une rétine artificielle à base de protéines et à évaluer la façon dont les microbes intestinaux évoluent dans l’espace.

À mesure que l’exploration spatiale augmenteles préoccupations en matière de santé et de sécurité sont répandues.

Des entreprises comme la L’Institut de recherche translationnelle pour la santé spatiale (TRISH) du Baylor College of Medicine étudie la santé spatiale et s’associe à des entreprises pour évaluer comment ces résultats peuvent, à leur tour, être utilisés pour améliorer la santé humaine sur Terre.

En 2021, TRISH a lancé EXPAND (Enhancing eXploration Platforms and Analog Definition). Cette plateforme de recherche collecte les données des vols et les conserve dans une base de données centralisée pour améliorer la santé des astronautes et trouver des innovations à utiliser sur Terre.