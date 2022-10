Les astronautes de SpaceX reviennent de la Station spatiale internationale

Quatre astronautes sont montés à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon et sont rentrés chez eux de la Station spatiale internationale vendredi, mettant fin à leur séjour de près de six mois à bord du laboratoire en orbite.

Les astronautes – Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins de la NASA ainsi que l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne ou ESA – ont partagé des câlins d’adieu avec d’autres astronautes de la station spatiale et se sont attachés à leur vaisseau spatial vers 10 h HE.

Le vaisseau spatial Crew Dragon a quitté son port d’amarrage à l’ISS vers midi HE et a fait un retour progressif vers le bord de l’épaisse atmosphère intérieure de la Terre. Ensuite, la capsule a de nouveau allumé ses propulseurs pour s’orienter alors qu’elle commençait sa rentrée. Cette étape a commencé à ralentir le vaisseau spatial à partir de sa vitesse orbitale d’environ 17 500 miles par heure (28 164 kilomètres par heure). Un bouclier thermique protégeait les astronautes alors que le retour enflammé vers la Terre chauffait l’extérieur du vaisseau spatial à plus de 3 000 degrés Fahrenheit (1 650 degrés Celsius).

Un panache de parachutes a ensuite ralenti sa descente avant d’atterrir au large de Jacksonville, en Floride, juste avant 17 h HE. Des navires de sauvetage ont attendu à proximité et ont sorti le vaisseau spatial de l’eau, permettant aux astronautes de sortir de la capsule et de prendre leurs premières bouffées d’air frais en environ 170 jours.

Cette mission, appelée Crew-4, a marqué une première historique, Watkins devenant la première femme noire à rejoindre l’équipage de la station spatiale pour un séjour prolongé.

Pendant leur séjour, les astronautes ont mené des expériences scientifiques, notamment des recherches sur la façon de cultiver des légumes dans l’espace sans sol et l’étude des effets des vols spatiaux sur le corps humain.

Ces expériences sont conçues pour aider les astronautes à comprendre comment ils pourraient un jour cultiver leur propre nourriture et comment leur corps pourrait réagir lors de missions plus profondes dans l’espace, comme lors des missions lunaires Artemis prévues par la NASA, a déclaré Watkins lors d’un point de presse la semaine dernière.

“C’était génial de pouvoir entrer dans le module Columbus et sentir l’odeur des feuilles qui poussent, des plantes qui poussent”, a déclaré Watkins aux journalistes.

Cristoforetti, qui a participé à une précédente mission à la station spatiale en 2014-2015, est la seule femme du corps des astronautes de l’ESA, et elle a marqué l’histoire de sa propre mission. Le mois dernier, elle a pris le commandement de la station spatiale, devenant ainsi la première femme européenne à le faire.

Cristoforetti a également effectué une sortie dans l’espace en juillet pour déployer de petits satellites et travailler à l’installation d’un nouveau bras robotique à l’extérieur de la station spatiale.