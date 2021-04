« Bienvenue à l’ISS, nous sommes ravis de vous avoir à bord », a déclaré Shannon Walker, astronaute de la NASA et commandant de la station spatiale.

Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX « Endeavour », qui a été lancé sur une fusée Falcon 9 la veille, s’est amarré à l’ISS à 5 h 22 HAE. La capsule transporte un groupe international d’astronautes: Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, Akihiko Hoshide de la JAXA et Thomas Pesquet de l’ESA.

La deuxième mission opérationnelle de l’équipage SpaceX est arrivée à la Station spatiale internationale tôt samedi matin, transportant quatre astronautes pour un séjour de six mois dans l’espace.

De gauche à droite: le spécialiste de mission Thomas Pesquet de l’ESA, le pilote Megan McArthur de la NASA, le commandant Shane Kimbrough de la NASA et le spécialiste de mission Akihiko Hoshide de la JAXA.

La mission Crew-2 marque également des premières supplémentaires pour SpaceX, la société réutilisant à la fois une fusée et une capsule pour la mission, Endeavour pilotant auparavant la mission Demo-2 et le booster de fusée Falcon 9 lançant auparavant la mission Crew-1. De plus, SpaceX a dépassé le nombre total d’astronautes lancés dans l’espace dans le cadre du programme Mercury qui a débuté en 1958.